As conversas entre Flamengo e Bruno Henrique sobre uma possível renovação de contrato estão momentaneamente suspensas. O clube prioriza a disputa das finais da Copa do Brasil, nos dias 17 e 24 de setembro, e todas as negociações com os jogadores foram paralisadas até a decisão do torneio. No entanto, existe o interesse mútuo por um novo vínculo entre o Fla e o camisa 27; o atual se encerra em dezembro deste ano.