No sábado, o atacante teve uma noite de gala e relembrou seus melhores momentos com a camisa rubro-negra. Inspirado, teve liberdade ao deixar JP para trás e explorar o corredor com muita velocidade e explosão. Sem dar chance ao adversário, marcou o gol da vitória do Flamengo, justamente no estádio em que fez sua estreia pelo clube: Nilton Santos (dois gols no dia no dia 26 de janeiro de 2019). Ainda no segundo tempo, balançou a meta de Lucas Perri novamente, mas o tento foi anulado.