O Flamengo luta pelo segundo título da categoria após quatro anos, quando ergueu a taça em uma final também contra o Alviverde. O time paulista, por sua vez, é o atual campeão da competição e busca o tricampeonato, com a chance de igualar o Internacional, que é o segundo maior vencedor do torneio. O Cruzeiro é o clube com maior número de títulos no Brasileirão Sub-20, com quatro conquistas.