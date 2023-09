Por mais que o Rubro-Negro volte a campo no dia 13, para medir forças com o Athletico-PR, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o elenco tem seu olhar direcionado em especial para outro horizonte. No dia 17, o Flamengo disputa o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no Maracanã. No dia 24, os rubro-negros fazem o duelo decisivo pelo troféu do torneio com o Tricolor paulista no Morumbi.