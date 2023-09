– O que diferencia essa ação do Bruno Henrique da do Jair (do Vasco, que foi expulso diante do Bahia), é que sobe com braço aberto e atinge o Victor Cuesta, não tem movimento de gatilho, não é uma conduta violenta. Na segunda, o Bruno Henrique está de costas, subindo para cabecear, o JP que vem ao encontro dele e bate no rosto dele. Acho que as decisões foram corretas. Não vejo conduta violenta. Na primeira, uso indevido do braço, amarelo. Na segunda, Bruno Henrique está de costas, subindo para dominar, vem o JP e acerta o braço dele. Para mim, tudo legal -, analisou.