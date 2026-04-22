Flamengo divulga relacionados e tem retorno de titular contra o Vitória

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (22), no Maracanã, diante do Vitória. A principal novidade é o retorno de Jorginho, recuperado de lesão muscular na panturrilha esquerda.

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O ítalo-brasileiro não entra em campo desde a vitória por 3 a 1 sobre o Santos no último dia 5, quando foi substituído com dores. Desde então, o volante fez tratamento no departamento médico rubro-negro. Ele voltou a treinar com os companheiros nesta semana e está a disposição de Leonardo Jardim.

Por outro lado, quem está fora estreia do Mais Querido na Copa do Brasil são Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Jorge Carrascal. O chileno segue tratando contusão no ombro esquerdo e iniciou, nesta semana, trabalhos em campo com a fisioterapia. Já o camisa 20 sofreu edema no tendão da coxa esquerda no último domingo (19), contra o Bahia, e se recupera no departamento médico. O colombiano, por sua vez, está suspenso.

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Lista de relacionados do Flamengo contra o Vitória

Goleiros: Rossi, Dyogo Alves, Andrew. Zagueiros: Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Vitão. Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela. Meio-campistas: De Arrascaeta, De la Cruz, Everton Araujo, Jorginho e Saúl. Atacantes: Bruno Henrique, E. Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino, Wallace Yan.

Lista de jogadores relacionados pelo Flamengo para enfrentar o Vitória pela Copa do Brasil (Foto: Divulgação / Flamengo)

Leonardo Jardim deve rodar o elenco

Por conta da grande sequência de jogos, a expectativa é de que Leonardo Jardim escale uma equipe mesclada. Assim, nomes como Emerson Royal, Vitão, Ayrton Lucas e Luiz Araújo podem ganhar oportunidade no time titular.

Após a vitória contra o Bahia no último domingo, o zagueiro Léo Ortiz comentou a possibilidade do Flamengo entrar em campo com um time modificado e deu a sua opinião sobre o time priorizar competições.

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— Não só este ano, mas ano passado também. É óbvio que a comissão e a diretoria têm a alguns campeonatos com prioridade. Talvez optem por uma escolha ou outra, dependendo da escalação, de puder preservar um jogador que esteja mais desgastado. Eu não sei se vai acontecer, mas às vezes acontece por questão de prioridade deles mesmo. Para nós (jogadores), qualquer jogo com a camisa do Flamengo é para vencer, é para classificar. Qualquer campeonato que a gente entra é para ser campeão. E a gente já foi campeão em 2024, e é uma competição muito boa de se ganhar com a camisa do Flamengo — disse o zagueiro.

Flamengo x Vitória

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Vitória

Copa do Brasil - 5ª fase (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Premiere

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi (Andrew); Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor (Ronald ou Edenilson) e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.