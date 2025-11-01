Com desfalques importantes, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Sport neste sábado (1), às 21h, no Maracanã pela 31ª rodada do Brasileirão. Além de Pedro e Everton Cebolinha, Alex Sandro, Jorginho e Léo Ortiz também estarão indisponíveis.

O camisa 9 segue em tratamento pela fratura sofrida no antebraço no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra ao Racing, no dia 23 de outubro. A previsão do clube é de que o atacante fique com a região imobilizada por até 30 dias.

Cebolinha, por sua vez, evoluiu na recuperação da lesão muscular no ílio-psoas, no quadril, e iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia. A contusão aconteceu no dia 15 de outubro, na vitória sobre o Botafogo, e a previsão informada pelo Flamengo era de que ficasse fora por pelo menos três semanas - pouco mais de duas já se passaram.

Veja a lista de relacionados do Flamengo e status dos desfalques

Entre os demais desfalques do Flamengo contra o Sport, estão Alex Sandro, Jorginho e Léo Ortiz. Conforme informado pelo clube, o zagueiro sentiu dores após o jogo contra o Racing, na quarta-feira passada (29/10), e por isso não apresenta condição de jogo. Não especificaram se o incômodo tem a ver com o entorse no tornozelo sofrido na partida de ida, uma semana antes (22/10).

A situação do meia é delicada. Após a realização de exame de imagem, uma lesão muscular foi identificada na coxa direita, e o jogador cumpre o planejamento de recuperação do Departamendo Médico. Por fim, Alex Sandro, que não joga por controle de carga

Entre os relacionados, a novidade de Filipe Luís é o goleiro Léo Nannetti, de 18 anos, das categorias de base. Dyogo Alves, relacionado contra o Racing, não está na lista. Veja abaixo todos os jogadores disponíveis para o confronto contra o Sport.

Relacionados do Flamengo para o jogo conta o Sport no Brasileirão (Foto: Reprodução/Flamengo)

