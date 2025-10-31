menu hamburguer
Libertadores

Ex-jogadores descartam favoritismo de Palmeiras e Flamengo na Libertadores

Times se enfrentam dia 29 de dezembro, em Lima, no Peru

Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 31/10/2025
18:45
Carrascal Flamengo Palmeiras
imagem cameraFlamengo e Palmeiras decidem a Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Palmeiras e Flamengo estão mostrando, no final de 2025, as razões pelas quais os dois clubes conseguiram criar uma hegemonia no futebol sul-americano. Enquanto se preparam para disputar a final da Libertadores, em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, as equipes também lideram o Brasileirão, com leve vantagem para o Palmeiras, que está à frente na tabela.

Ex-jogadores ouvidos pelo Lance! durante a Copa de Pelada, torneio amador realizado neste fim de semana no interior de São Paulo, evitaram apontar qual time tem mais chances de conquistar a taça. Para o ex-lateral Fábio Santos, é impossível cravar um favorito diante do equilíbrio das equipes.

Ex-zagueiro do tetra analisa chegada de Ancelotti e pressão pela conquista da Copa

— Não tem como falar em favoritismo. As duas equipes realmente sobram hoje no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, na verdade. Nada mais justo para toda a organização, pelos jogadores, pelos atletas e pela comissão técnica, que essas duas equipes disputem em tudo mesmo. Vai ser uma briga, uma disputa muito legal até o final, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores, mas não sou capaz de arriscar um favorito, até porque as duas são grandes equipes — declarou o ex-lateral.

Ex-lateral Alessandro exalta Palmeiras, Flamengo e destaca domínio na Libertadores

Bicampeão da Libertadores com São Paulo e Atlético-MG, Diego Tardelli seguiu o mesmo raciocínio e evitou indicar um favorito para a conquista continental, mas apontou uma leve vantagem de um dos times na disputa pelo Brasileirão.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— É difícil, né? Depois do jogo do Palmeiras de ontem, essa virada histórica, o Flamengo também voando, com um baita elenco. Então, é difícil. Ainda mais em final de Libertadores, duas equipes grandes, gigantes. É complicado dar um palpite nesse jogo. E sobre o Brasileiro, acredito que o Flamengo tem mantido uma regularidade durante a competição. Acho que ele pode levar ali, brigando pau a pau com o Palmeiras — analisou o ex-atacante.

Palmeiras e Flamengo vão fazer a final da Libertadores (Foto: GIlvan de Souza/Flamengo)
