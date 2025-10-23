Exame aponta lesão, e Pedro pode desfalcar o Flamengo

O atacante Pedro sofreu uma lesão no antebraço durante a vitória do Flamengo sobre o Racing, na noite de quarta-feira (22), no Maracanã, em partida válida pela partida de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. O jogador, que deixou o campo sentindo dores após levar um chute na região e na sequência realizou exames no hospital, deverá ficar com o local imobilizado por até 30 dias. O tempo exato de recuperação e de afastamento dos gramados ainda será definido pelo clube. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande. O Flamengo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Como foi a lesão de Pedro?

Reclamando de dores no antebraço após levar um chute, Pedro foi substituído no segundo tempo da partida entre Flamengo e Racing, nesta quarta-feira (22), no Maracanã.

Aos 72 minutos, o camisa 9 deixou o campo junto com Arrascaeta para a entrada de Bruno Henrique e Samuel Lino. Nesse momento, o jogo ainda estava empatado e com o placar zerado. Por isso, a mexida dupla foi questionada, já que se tratam dos dois artilheiros do Flamengo na Libertadores.

Pulso do atacante Pedro na partida entre Flamengo e Racing (Foto: Reprodução)

Após a partida, Filipe Luís explicou que a substituição do camisa 9 foi motivada por precaução.

— Pedro teve um chute no braço dele e agora foi fazer exame no hospital para ver realmente o alcance dessa lesão, sendo um jogador que usa muito o braço para se proteger. Ele estava muito incomodado com isso e eu senti que o time baixou fisicamente também, então aproveitei que o Arrascaeta também tinha baixado fisicamente e não estava encontrando as vantagens para ele, até mesmo porque esses times costumam marca-lo de forma individual, em todos os jogos contra times argentinos foi assim. Então optei por colocar jogadores que atacassem o espaço que eu acreditava que era o momento de atacar e a entrada do Lino foi muito importante porque já pegou um jogo mais aberto, em que o lateral não tinha ajuda. Às vezes pro jogador é incômodo sair do time titular e ir para o banco, mas eu não vejo dessa forma, vejo que todos são importantes, todos jogam. Em funções e em momentos diferentes da temporada, vamos precisar de uns ou de outros. O importante é que o Lino voltou a se sentir bem outra vez, fez o gol que foi anulado, mas se sentiu outra vez com confiança, porque precisamos muito dele, é um jogador muito importante para mim — disse Filipe Luís.

