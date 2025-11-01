Saiba qual o tamanho do abismo financeiro entre Flamengo e Sport

Finalista da Libertadores, O Flamengo irá receber o Sport neste sábado (1°), por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Confira com o Lance! Biz o quão grande é a diferença de investimentos entre as duas equipes.

Em partes completamente opostas da tabela, Flamengo é o segundo colocado do Brasileirão, enquanto o Sport amarga a lanterna do campeonato, praticamente rebaixado. Assim como na classificação da competição, a disparidade entre os valores de mercado das equipes é notória. Enquanto o clube carioca detém um elenco avaliado em 195,9 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), o Sport possui um plantel estimado em 39,5 milhões de euros (R$ 246,2 milhões).

Danilo em campo pelo Flamengo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira os 15 jogadores mais valiosos do Flamengo:

1 . Samuel Lino – € 22,00 mi. (R$ 132,0 mi) 2 . Pedro – € 20,00 mi. (R$ 120,0 mi) 3 . Giorgian de Arrascaeta – € 15,00 mi. (R$ 90,0 mi) 4 . Léo Ortiz – € 15,00 mi. (R$ 90,0 mi) 5 . Nicolás de la Cruz – € 12,00 mi. (R$ 72,0 mi) 6 . Léo Pereira – € 9,00 mi. (R$ 54,0 mi) 7 . Emerson Royal – € 9,00 mi. (R$ 54,0 mi) 8 . Gonzalo Plata – € 8,00 mi. (R$ 48,0 mi) 9 . Agustín Rossi – € 8,00 mi. (R$ 48,0 mi) 10 . Jorge Carrascal – € 7,00 mi. (R$ 42,0 mi) 11 . Everton – € 7,00 mi. (R$ 42,0 mi) 12 . Jorginho – € 6,00 mi. (R$ 36,0 mi) 13 . Ayrton Lucas – € 6,00 mi. (R$ 36,0 mi) 14 . Luiz Araújo – € 6,00 mi. (R$ 36,0 mi) 15 . Wallace Yan – € 6,00 mi. (R$ 36,0 mi)

Confira os 15 jogadores mais valiosos do Sport:

1 . Zé Lucas – € 5,00 mi. (R$ 30,0 mi) 2 . Luan Cândido – € 4,00 mi. (R$ 24,0 mi) 3 . Christian Rivera – € 2,00 mi. (R$ 12,0 mi) 4 . Rodrigo Atencio – € 2,00 mi. (R$ 12,0 mi) 5 . Ignacio Ramírez – € 2,00 mi. (R$ 12,0 mi) 6 . Sérgio Oliveira – € 1,70 mi. (R$ 10,2 mi) 7 . Lucas Cunha – € 1,50 mi. (R$ 9,0 mi) 8 . João Silva – € 1,50 mi. (R$ 9,0 mi) 9 . Matheus Alexandre – € 1,50 mi. (R$ 9,0 mi) 10 . Pedro Augusto – € 1,50 mi. (R$ 9,0 mi) 11 . Matheusinho – € 1,50 mi. (R$ 9,0 mi) 12 . Lucas Kal – € 1,30 mi. (R$ 7,8 mi) 13 . Léo Pereira – € 1,20 mi. (R$ 7,2 mi) 14 . Caíque França – € 1,00 mi. (R$ 6,0 mi) 15 . Hyoran – € 1,00 mi. (R$ 6,0 mi)

As diferenças não acabam por aí. A folha salarial anual do Sport é de, aproximadamente, R$ 72 milhões. Já a do Flamengo, por outro lado, está estimada em R$ 605 milhões também anuais. O Rubro Negro, mesmo sem ter o elenco mais caro do país, possui a folha salarial mais alta.