Lance! Biz

Saiba qual o tamanho do abismo financeiro entre Flamengo e Sport

Flamengo possui elenco quase 4x mais caro que o do Sport

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 01/11/2025
12:09
Samuel Lino celebrando gol. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraSamuel Lino celebrando gol. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Finalista da Libertadores, O Flamengo irá receber o Sport neste sábado (1°), por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Confira com o Lance! Biz o quão grande é a diferença de investimentos entre as duas equipes.

Em partes completamente opostas da tabela, Flamengo é o segundo colocado do Brasileirão, enquanto o Sport amarga a lanterna do campeonato, praticamente rebaixado. Assim como na classificação da competição, a disparidade entre os valores de mercado das equipes é notória. Enquanto o clube carioca detém um elenco avaliado em 195,9 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), o Sport possui um plantel estimado em 39,5 milhões de euros (R$ 246,2 milhões).

Danilo em campo pelo Flamengo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Danilo em campo pelo Flamengo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira os 15 jogadores mais valiosos do Flamengo:

    1.
  1. Samuel Lino – € 22,00 mi. (R$ 132,0 mi)
    2. 2.
  2. Pedro – € 20,00 mi. (R$ 120,0 mi)
    3. 3.
  3. Giorgian de Arrascaeta – € 15,00 mi. (R$ 90,0 mi)
    4. 4.
  4. Léo Ortiz – € 15,00 mi. (R$ 90,0 mi)
    5. 5.
  5. Nicolás de la Cruz – € 12,00 mi. (R$ 72,0 mi)
    6. 6.
  6. Léo Pereira – € 9,00 mi. (R$ 54,0 mi)
    7. 7.
  7. Emerson Royal – € 9,00 mi. (R$ 54,0 mi)
    8. 8.
  8. Gonzalo Plata – € 8,00 mi. (R$ 48,0 mi)
    9. 9.
  9. Agustín Rossi – € 8,00 mi. (R$ 48,0 mi)
    10. 10.
  10. Jorge Carrascal – € 7,00 mi. (R$ 42,0 mi)
    11. 11.
  11. Everton – € 7,00 mi. (R$ 42,0 mi)
    12. 12.
  12. Jorginho – € 6,00 mi. (R$ 36,0 mi)
    13. 13.
  13. Ayrton Lucas – € 6,00 mi. (R$ 36,0 mi)
    14. 14.
  14. Luiz Araújo – € 6,00 mi. (R$ 36,0 mi)
    15. 15.
  15. Wallace Yan – € 6,00 mi. (R$ 36,0 mi)

Confira os 15 jogadores mais valiosos do Sport:

    1.
  1. Zé Lucas – € 5,00 mi. (R$ 30,0 mi)
    2. 2.
  2. Luan Cândido – € 4,00 mi. (R$ 24,0 mi)
    3. 3.
  3. Christian Rivera – € 2,00 mi. (R$ 12,0 mi)
    4. 4.
  4. Rodrigo Atencio – € 2,00 mi. (R$ 12,0 mi)
    5. 5.
  5. Ignacio Ramírez – € 2,00 mi. (R$ 12,0 mi)
    6. 6.
  6. Sérgio Oliveira – € 1,70 mi. (R$ 10,2 mi)
    7. 7.
  7. Lucas Cunha – € 1,50 mi. (R$ 9,0 mi)
    8. 8.
  8. João Silva – € 1,50 mi. (R$ 9,0 mi)
    9. 9.
  9. Matheus Alexandre – € 1,50 mi. (R$ 9,0 mi)
    10. 10.
  10. Pedro Augusto – € 1,50 mi. (R$ 9,0 mi)
    11. 11.
  11. Matheusinho – € 1,50 mi. (R$ 9,0 mi)
    12. 12.
  12. Lucas Kal – € 1,30 mi. (R$ 7,8 mi)
    13. 13.
  13. Léo Pereira – € 1,20 mi. (R$ 7,2 mi)
    14. 14.
  14. Caíque França – € 1,00 mi. (R$ 6,0 mi)
    15. 15.
  15. Hyoran – € 1,00 mi. (R$ 6,0 mi)

As diferenças não acabam por aí. A folha salarial anual do Sport é de, aproximadamente, R$ 72 milhões. Já a do Flamengo, por outro lado, está estimada em R$ 605 milhões também anuais. O Rubro Negro, mesmo sem ter o elenco mais caro do país, possui a folha salarial mais alta.

