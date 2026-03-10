Pedrosa surpreende ao apontar principal jogador do Flamengo: 'Não existe'

O jornalista Lucas Pedrosa surpreendeu ao apontar o principal jogador do Flamengo. A análise foi feita depois do título rubro-negro em cima do Fluminense, na noite do último domingo (8), pelo Campeonato Carioca.

Na CazéTV, Pedrosa pontuou que considera o volante Jorginho como o principal jogador do Flamengo, mesmo que as estatísticas 'frias' não mostrem isso nitidamente.

— Não existe o melhor Flamengo sem o Jorginho. O principal jogador do Flamengo se chama Jorginho. Não é o cara que decide na individualidade, mas é o cara que mais influencia dentro da partida - apontou Pedrosa.

Fluminense e Flamengo tomaram o campo do Maracanã sob grande festa de ambas as torcidas para a decisão do estadual. Nos 90 minutos, contudo, os times não corresponderam ao brilho das torcidas. Agustín Rossi brilhou com duas defesas na disputa de pênaltis e levou o Mais Querido ao título.

Jorginho converteu seu pênalti na final contra o Fluminense (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

Como foi Fluminense x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

O Flamengo tomou iniciativa e teve sucesso pressionando o rival e recuperando a bola rápido, mas pouco fez com ela. Pedro e Léo Pereira tiveram chances de finalizar, mas Fábio defendeu sem perigo. Por sua vez, o Tricolor arriscou chutes despretensiosos e sequer obrigou Rossi a trabalhar antes do intervalo.

O jogo voltou mais animado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules e saiu cara a cara com Rossi, obrigando goleiro a fazer boa defesa no canto esquerdo. No lance seguinte, Carrascal recebeu dentro da área e bateu com desvio na defesa.

O ritmo, no entanto, voltou a baixar. O Flamengo voltou a assustar aos 33', com Arrascaeta aproveitando cruzamento de Alex Sandro e aparecendo na área para cabecear por cima do travessão. Dois minutos depois, Léo Pereira teve chance de finalizar em sobra de bola dentro da área, mas mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense insistia em jogadas pelos lados e chegava à área adversária, mas sem concluir com perigo.

Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título do Flamengo ao parar a cobrança de Otávio.