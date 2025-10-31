O Flamengo divulgou nesta sexta-feira (31) o balanço financeiro do terceiro trimestre de 2025 e confirmou um resultado inédito. Até setembro, o clube somou R$ 1,56 bilhão em receitas, valor que já supera o total anual de qualquer time brasileiro na história. O desempenho reflete o avanço nas receitas operacionais, ganhos com transferências e gestão de caixa.

Superávit histórico e desempenho financeiro

O clube registrou superávit de R$ 329 milhões nos nove primeiros meses do ano, o maior da história rubro-negra. O Ebitda recorrente, que mede o resultado operacional sem efeitos extraordinários, foi de R$ 278 milhões, com margem de 27,9%, dez pontos acima de 2024.

O crescimento das receitas do Flamengo veio de duas frentes principais: A receita recorrente — como verbas de televisão, patrocínios, bilheteria e sócio-torcedor — foi de R$ 1,05 bilhão, alta de 27%. Além disso, a venda de atletas trouxe aos cofres do clube R$ 510,9 milhões, aumento de 427% em relação ao ano anterior e 68% acima do recorde de 2023.

Entre as negociações de maior impacto estão as saídas de Wesley, Carlos Alcaraz e Fabrício Bruno, além da rescisão de Gerson, cuja multa foi paga integralmente à vista.

Por outro lado, entre janeiro e setembro, o Rubro-Negro investiu R$ 599,3 milhões em contratações e renovações — um aumento de 46% frente ao mesmo período de 2024. Mesmo com gastos elevados, a dívida líquida com atletas representa apenas 12,1% da receita total, índice considerado equilibrado.

Caixa e liquidez

O Flamengo fechou setembro com R$ 266 milhões em caixa, dos quais R$ 225 milhões sob gestão direta e R$ 41 milhões pela Fla-Flu Serviços S.A., empresa responsável pela administração do Maracanã. O montante representa um aumento de R$ 174 milhões em relação a dezembro de 2024, resultado de medidas de controle de custos, renegociação de contratos e otimização de prazos com fornecedores.

O clube também destacou a participação no Mundial de Clubes da Fifa, que gerou receitas adicionais de bilheteria e premiações.

Queda da dívida do Flamengo

O relatório mostra redução expressiva no endividamento operacional líquido (EOL), que passou de mais de R$ 327 milhões em dezembro de 2024 para R$ 114,3 milhões em setembro deste ano, uma queda de R$ 213 milhões. O patrimônio líquido consolidado subiu para R$ 948,8 milhões, aumento superior a 50% no ano, enquanto o ativo total alcançou R$ 2,3 bilhões.

Projeção para o fim de 2025

O Flamengo projeta receita total acima de R$ 1,8 bilhão ao fim do exercício, com receita recorrente superior a R$ 1,3 bilhão e Ebitda acima de R$ 300 milhões. Mesmo sem o Mundial de Clubes em 2026, o clube afirma que novos contratos comerciais compensarão a ausência da competição e manterão o ritmo de crescimento.

