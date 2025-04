O Flamengo comercializará ingressos para a partida contra o Vitória, pela segunda rodada do Brasileirão, em Salvador (BA). Para o confronto no domingo (6), às 18h30 (de Brasília), o Rubro-Negro carioca adquiriu 1.500 ingressos destinados à torcida visitante. A decisão visa garantir mais organização e comodidade aos torcedores que acompanham o time fora de casa.

A venda de ingressos para a partida no Barradão começará na quarta-feira.

Vitória e Flamengo jogarão no Barradão (Foto: Maurícia da Matta/EC Vitória)

Valor do ingresso

A entrada para o torcedor do Flamengo custará R$ 200 (valor definido pelo clube mandante). Não haverá a venda de meia-entrada para os rubro-negros do clube do Rio de Janeiro. Os sócios-torcedores seguem com prioridade nas fases de compra, e não haverá cobrança de taxa de conveniência.

A iniciativa do Flamengo, aliás, deve acontecer nas próximas partidas em que o time seja visitante. Essa já era uma ideia do presidente Bap, Luiz Eduardo Baptista, durante

Estreia do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo estreou no Brasileirão com empate. No Maracanã, a equipe de Filipe Luís ficou no 1 a 1 com o Internacional.

Veja como foi o jogo

O jogo começou bem disputado no Rio de Janeiro, com o Flamengo levando a melhor no setor ofensivo. A melhor chance foi aos 24 minutos, quando Bruno Henrique lançou a bola para Juninho, que parou em Rochet (substituído no intervalo por conta de um trauma na mão esquerda nesta jogada), que se jogou nos pés do atacante após defesa parcial. Apesar do Rubro-Negro estar melhor em campo, foi o Internacional, com forte poder de marcação, que estreou o marcador. Aos 34', Bruno Henrique, com passe açucarado de Bernabei e bobeada do sistema defensivo da equipe de Filipe Luís, balançou a rede.

O time carioca teve a chance de empatar nos acréscimos, mas Juninho não soube aproveitar e, mais uma vez, levou a pior na disputa contra o goleiro colorado, que fez uma grande primeira etapa.

Segundo tempo

A conversa no vestiário do Flamengo surtiu efeito e a equipe voltou melhor para o segundo tempo. Logo aos nove minutos, Léo Pereira, em sobra de escanteio, deixou tudo igual. Juninho, no lance seguinte, mandou a bola na trave. Foram pelo menos três grandes oportunidades para o Rubro-Negro na segunda etapa.

O confronto voltou a ficar mais disputado, com faltas, na reta final. O Colorado, que contou com uma queda de rendimento em comparação ao primeiro tempo, conseguiu segurar o placar contra um Flamengo muito superior em campo nesta etapa.

