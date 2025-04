Libertadores: Flamengo aparece com 80% de favoritismo em opinião de jornalistas

A Libertadores começa nesta terça-feira (1), e em uma pesquisa do Lance!, jornalistas apontaram o Flamengo como grande favorito ao título. Dos 10 profissionais da imprensa ouvidos pela reportagem, oito palpitaram que o Rubro-Negro será o campeão do torneio em 2025. Confira as opiniões abaixo:

Leonardo Bertozzi (ESPN) - Flamengo

Marília Ruiz (Band/Paramount) - Flamengo

Téo José (Band) - Palmeiras

Fernando Campos (ESPN) - Flamengo

Mauro Beting (SBT) - Flamengo

Alexandre Praetzel (Rádio Bandeirantes) - Botafogo

Pedro Ivo Almeida (ESPN) - Flamengo

Fred Caldeira (ESPN) - Flamengo

Cícero Mello (ESPN) - Flamengo

Linhares Jr (Ex-Globo) - Flamengo

Após a conquista do Campeonato Carioca, o Flamengo estreou com empate em casa no Brasileirão. No último sábado (29), o Rubro-Negro ficou no 1 a 1 com o Internacional. A estreia do time de Filipe Luis no torneio acontece na quinta-feira (3), contra o Deportivo Táchira-VEN, fora de casa, às 21h30.

O primeiro time a entrar em campo na Libertadores é o Fortaleza, na terça (30), às 21h30, contra o Racing-ARG, no Castelão. Na quarta-feira, entram em campo São Paulo e Botafogo, que encaram Talleres-ARG e Universidad de Chile respectivamente. Fechando a primeira rodada, na quinta, jogam Palmeiras, contra o Sporting Cristal, e Flamengo, contra o Deportivo Táchira. No mesmo dia, se enfrentam Bahia e Internacional.

Na terça, três brasileiros entram em campo. O Cruzeiro pega o Union Santa Fe, o Atlético-MG encara o Cienciano, enquanto o Fluminense duela contra o Once Caldas. Na quarta, o Corinthians enfrenta o Huracán, o Vasco pega o Melgar, o Grêmio duela contra o Sportivo Luqueño, enquanto o Vitória encara o Universidad Católica.

