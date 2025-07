O Flamengo desistiu oficialmente da contratação do atacante Mikey Johnston, do West Bromwich, da segunda divisão da Inglaterra. A chegada do irlandês, que já havia se acertado com o clube, estava prevista para esta terça-feira (08). O voo foi desmarcado e ele foi avisado sobre a desistência. A informação foi publicada inicialmente pelo “ge” e confirmada pela reportagem do Lance!.

O Rubro-Negro recuou após a repercussão no entorno da contratação. A reação negativa por parte dos torcedores e a pressão interna de correntes políticas do clube, fizeram com que o Flamengo desistisse de vez do jogador, que seria o primeiro reforço desta janela de transferências.

O valor da contratação também foi bastante contestado internamente. Mikey Johnston custaria cerca de 5 milhões de libras (cerca de R$ 37 milhões) aos cofres rubro-negros. Além disso, o status do possível reforço desagradou a pessoas de dentro do clube, que enxergaram ele na mesma prateleira do atacante Juninho, contratado junto ao Qarabag, do Azerbaijão, em janeiro.

O clube justificou a desistência pelo atacante com um relatório do departamento médico sobre o histórico de lesões de Mikey. No entanto, a última lesão que tirou o atacante de combate aconteceu em maio de 2022. Na ocasião, o irlandês teve um problema no tornozelo.

Assim que o nome de Mikey se tornou público, houve uma grande repercussão negativa por parte da torcida nas redes sociais. A contratação também virou uma pauta interna, e grandes nomes da atual gestão fizeram pressão para que o clube voltasse atrás no acerto. Além disso, o presidente Luiz Eduardo Baptista recebeu questionamentos de conselheiros e dirigentes sobre a contratação do irlandês.

Como Mikey poderia agregar ao Flamengo?

O Departamento de Futebol entendia que Mikey chegaria para compor o elenco e brigar por uma vaga no elenco comandado por Filipe Luís. No entanto, se alguma grande contratação fosse anunciada antes do irlandês, entende-se que a repercussão não seria tão negativa. Além do atacante, o Flamengo também tem interesse na contratação do meia Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou.

O irlandês atuou em 41 jogos, sendo titular em 25 deles. Mickey contribuiu com três gols e cinco assistências pelo West Bromwich. Antes de atuar pelo futebol inglês, o atacante acumula passagens por Celtic e Vitória de Guimarães.