Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 00:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a derrota para o Peñarol por 1 a 0, no Maracanã, o Flamengo terá que quebrar uma escrita que já dura mais de 40 anos, se quiser avançar na Libertadores. A equipe uruguaia segue sendo o único adversário que não sofreu gols do Rubro-Negro na competição.

Porém, nada é tão ruim que não possa piorar, pois o retrospecto do Flamengo contra o Peñarol na Libertadores não é nada positivo. Contando com o jogo dessa quinta-feira (19), são: cinco jogos, quatro derrotas e um empate. A única vitória do time carioca sobre os uruguaios, foi pela Mercosul de 1999.

Histórico do confronto

Peñarol 1x0 Flamengo - Semifinal da Libertadores de 1982. Flamengo 0x1 Peñarol - Semifinal da Libertadores de 1982. Flamengo 3x0 Peñarol - Semifinal da Mercosul de 1999. Peñarol 3x2 Flamengo - Semifinal da Mercosul de 1999. Flamengo 0x1 Peñarol - Fase de grupos da Libertadores de 2019. Peñarol 0x0 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores de 2019. Flamengo 0x1 Peñarol - Quartas de final da Libertadores de 2024.

A derrota para o Peñarol no Maracanã, encerrou uma sequência positiva do Flamengo na Libertadores. O clube vinha de 17 vitórias em casa na competição, sem sofrer nenhum gol nos últimos seis dessa sequência. Apenas São Paulo (18 entre 1992 e 2004) e El Nacional (19 entre 1983 e 1995) tiveram sequências de vitórias em casa maiores que a atual do Rubro-Negro no torneio.

Para se classificar dentro dos 90 minutos, o Rubro-Negro terá que vencer os Aurinegros por no mínimo dois gols de diferença, em Montevidéu. Vale lembrar que Mística em Flamengo x Peñarol aponta que um dos dois será campeão da Libertadores.

O jogo de volta será na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU).