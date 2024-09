Arrascaeta dispara sobre volta de lesão no Flamengo: ‘Não era para jogar tanto’

Arrascaeta lamenta derrota do Flamengo para o Peñarol, na Libertadores (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Copiar Link

Escrito por João Brandão • Publicada em 19/09/2024 - 22:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Meia do Flamengo, Arrascaeta admitiu que não está 100% fisicamente recuperado de lesão. O uruguaio lamentou o fato de ter participado de muitos minutos no jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão.

➡ Veja as imagens da partida entre Flamengo x Peñarol

- Melhorando. Não era para ter jogado tantos minutos no jogo anterior, mas infelizmente aconteceu mais uma lesão no nosso elenco. Estava voltando de lesão, então foram poucos treinos com a equipe principal. Era melhor jogar poucos minutos, mas estamos preparados.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

No clássico contra o Vasco, Arrascaeta iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo no início da partida por conta da lesão sofrida por Luiz Araújo. O meia só foi substituído por Tite na reta final do confronto para a entrada de Gabigol.

A expectativa é de que o camisa 14 não inicie o confronto com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, para ser preservado para a decisão contra o Peñarol, quinta-feira que vem (26), em Montevidéu. Arrascaeta é tratado como peça-chave em busca da classificação à semifinal da Libertadores.