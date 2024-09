Tite fala sobre vaias da torcida do Flamengo: ‘Dói no lado humano’

Tite durante a partida entre Flamengo e Peñarol (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 22:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Tite, do Flamengo, sofreu com as vaias da torcida, após a derrota por 1 a 0 para o Peñarol, no Maracanã. Na coletiva depois do jogo, o treinador usou da experiência para falar sobre o caso:

+Veja as imagens da partida entre Flamengo x Peñarol

— Claro que dói no lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando você produz bem, as reações do torcedor são compatíveis com o amor ao clube. Eu respeito muito isso até porque vivenciei bastante. Tenho, sim, o respeito quando a torcida me critica ou me vaia. O trabalho pode reverter e o resultado também. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar é um caminho.

— Eu tenho que respeitar o sentimento do torcedor. Claro que sinto isso, sou humano. Só vai reverter de uma forma. Sabe como se conquista torcedor? Sabe como conquistei os torcedores dos outros clubes pelos quais passei? Ganha título importante. Se não for, tchau - finalizou.

Tite durante a partida entre Flamengo e Peñarol (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Como foi a partida?

No primeiro tempo, o Peñarol começou pressionando e com uma postura muito ofensiva, até chegar ao gol. Cabrera aproveitou um passe de Leo Fernández e finalizou de primeira, aos 12 minutos. O Flamengo não se encontrou na partida, mas criou três boas chances nos últimos 10 minutos da etapa inicial: parou em defesas do goleiro Aguerre.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

No segundo tempo, o Flamengo não conseguiu impor o ritmo de jogo forte, nem pressionar o Peñarol nos últimos 45 minutos. Com poucos momentos de inspiração, Bruno Henrique quase igualou o marcador com uma finalização no fim da partida, mas Aguerre fez grande defesa e Carlinhos não conseguiu aproveitar o rebote.

O que vem por aí?

O Flamengo entrará pressionado no jogo de volta com o Peñarol, marcado para quinta-feira próxima (26), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. O time uruguaio tem a vantagem do empate. O Rubro-Negro precisa ganhar por, no mínimo, dois gols de diferença para avançar às semifinais da Libertadores. Em caso de vitória do Flamengo por um gol de diferença, a decisão da vaga será na disputa de pênaltis.

Antes, no domingo (22), o Flamengo visita o Grêmio, com o objetivo de manter vivo o sonho de conquistar o Campeonato Brasileiro. A equipe de Tite se encontra na 4ª colocação, com oito pontos de desvantagem para o Botafogo.

No mesmo dia, o Peñarol visita o Cerro, pela 4ª rodada do Torneio Clausura do Uruguai. No momento, os Carboneros ocupam a vice-liderança, atrás apenas do Danubio.

➡️ Mística em Flamengo x Peñarol aponta que um dos dois será campeão da Libertadores