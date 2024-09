Conmebol divulga áudio do VAR em lances polêmicos de Flamengo x Peñarol

Arbitragem de Jesus Valenzuela acertou em lances capitais do jogo entre Flamengo e Peñarol (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 01:09 • Rio de Janeiro (RJ)

A Conmebol divulgou os áudios do VAR de dois lances polêmicos no confronto entre Flamengo e Peñarol, pelas quartas de final da Libertadores. Tanto o Rubro-Negro, quanto os Carboneros pediram pênaltis em lances envolvendo bola na mão.

No início da segunda etapa, os uruguaios reclamaram de um lance em que Pulgar cortou um cruzamento, e a bola acabou tocando a mão do jogador involuntariamente. Em revisão protocolar, a arbitragem de vídeo confirmou a decisão de campo do venezuelano Jesus Valenzuela de forma correta, uma vez que a infração não deve ser marcada quando a origem do lance é do próprio defensor.

No fim da partida, o Flamengo pediu um pênalti, após um zagueiro do Peñarol cortar o cruzamento de Carlos Alcaraz de cabeça e a bola atingir o braço de um companheiro. No entanto, o jogador estava com o membro junto ao corpo, o que também não configura pênalti. Foi outro acerto da arbitragem venezuelana.

Sem mais polêmicas na partida, os Carboneros conquistaram boa vantagem sobre o Rubro-Negro em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores. O Peñarol precisa apenas de um empate em casa para avançar e eliminar a equipe de Tite na próxima quinta-feira (26).