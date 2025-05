Flamengo defende invencibilidade contra o Palmeiras pelo Brasileirão

O Flamengo enfrenta o Palmeiras neste domingo (25), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão, e os números recentes estão a favor do Rubro-Negro. A equipe carioca defende invencibilidade de quase oito anos diante do rival paulista em partidas pela competição nacional.

A última derrota do Fla para o Alviverde em edições de Campeonato Brasileiro foi em novembro de 2017, no segundo turno, na casa do adversário. Na ocasião, o Verdão levou a melhor por 2 a 0, com dois gols de Deyverson. Desde então, foram 14 jogos, com seis vitórias do Mengão e oito empates.

A invencibilidade é a maior da história do confronto no Brasileirão. Antes, ambas equipes registraram sequências de nove partidas sem perder para o rival na competição: o Flamengo entre 1983 e 1990, e o Palmeiras entre 2014 e 2018.

Duelo decisivo

O jogo deste domingo pode ser decisivo na disputa do título do Brasileirão. O Alviverde lidera a competição com 22 pontos, quatro à frente do Rubro-Negro. Antes do início da décima rodada, os paulistas tinham 31% de chances de ser campeão, enquanto os cariocas apareciam com probabilidade de 13,3%.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (25), em partida válida pela décima rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília) no Allianz Parque, em São Paulo (SP), com transmissão de Globo e Premiere (pay-per-view).

