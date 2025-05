Flamengo defende invencibilidade contra Ceni; veja números

O Flamengo reencontrará Rogério Ceni neste sábado (10), no duelo com o Bahia, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. Comandante do Mais Querido na conquista do octa nacional em 2020, o ex-goleiro tem péssimo retrospecto como técnico quando enfrenta a equipe carioca.

Desde que assumiu a função de treinador, Ceni encarou o Rubro-Negro em 15 oportunidades, somando as passagens por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Bahia. O Flamengo não só está invicto no confronto como venceu todas as partidas, com 100% de aproveitamento. Confira abaixo o retrospecto.

Retrospecto de Rogério Ceni contra o Flamengo

Flamengo 2 x 0 São Paulo (Brasileirão 2017)

Flamengo 2 x 0 Fortaleza (Brasileirão 2019)

Fortaleza 1 x 2 Flamengo (Brasileirão 2019)

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo (Brasileirão 2019)

Flamengo 2 x 1 Fortaleza (Brasileirão 2020)

São Paulo 0 x 4 Flamengo (Brasileirão 2021)

Flamengo 3 x 1 São Paulo (Brasileirão 2022)

São Paulo 0 x 2 Flamengo (Brasileirão 2022)

São Paulo 1 x 3 Flamengo (Copa do Brasil 2022)

Flamengo 1 x 0 São Paulo (Copa do Brasil 2022)

Flamengo 1 x 0 Bahia (Brasileirão 2023)

Flamengo 2 x 1 Bahia (Brasileirão 2024)

Bahia 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil de 2024)

Flamengo 1 x 0 Bahia (Copa do Brasil de 2024)

Bahia 0 x 2 Flamengo (Brasileirão 2024)

Flamengo x Bahia: onde assistir

Flamengo e Bahia se enfrentam neste sábado (10), em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão de Sportv e Premiere (pay-per-view).

