Rossi abre jogo sobre renovação e atinge marca pelo Flamengo

Agustín Rossi se pronunciou nesta sexta-feira (9) sobre a possibilidade de renovação do contrato com o Flamengo. O goleiro tem vínculo com o clube até o fim de 2027, mas as partes trabalham para estender o acordo. Ele abordou também o episódio vivido na última quinta-feira (8), quando teve o carro alvejado no desembarque após o empate em 1 a 1 com o Central Córdoba, pela Libertadores, em tentativa de assalto na Linha Amarela.

— Bem, a verdade é que vem em um momento… já até brinquei com o diretor para renovar logo, agora que aconteceu isso, para ser uma certeza que vou ficar mais tempo aqui. Mas a verdade é que foi só um susto que eu vivi no outro dia, na volta da viagem. Estou mais tranquilo, mais calmo, foi mais um susto que com o tempo vai passando. A lembrança vai ficar, mas a verdade é que me deixa tranquilo estar aqui hoje, poder estar no jogo de sábado contra o Bahia. E, obviamente, pedir como sempre o apoio da nossa torcida, que vai ser muito importante. Estou muito feliz no Brasil, no Rio, no Flamengo, e espero que seja assim por muito tempo assim — comentou Rossi em entrevista à Flamengo TV.

A declaração fez parte de homenagem do Flamengo ao goleiro. Diante do Central Córdoba, o argentino completou 100 partidas com o Manto Sagrado. Ele celebrou a marca e relembrou o recorde de mais minutos sem sofrer gol pelo clube, atingido em 2024.

— Muito feliz, não só por atingir a marca de 100 jogos, mas como falei quando cheguei, por fazer minha história. Consegui bater o recorde de mais minutos sem tomar gol na história do clube, e hoje atingir 100 jogos. De verdade, estou muito feliz por isso, vou tentar continuar essa pequena história que estou construindo aqui — disse Rossi.

