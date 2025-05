O Flamengo paralisou as conversas pela renovação de Giorgian de Arrascaeta. O clube informou ao jogador que tem "outras prioridades" e, neste momento, não avançará na negociação para estender o vínculo do uruguaio com o clube.

A informação foi publicada primeiramente pelo portal "Ge". Inicialmente, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, pediu para que os representantes do jogador enviassem os termos desejados para a renovação. Contudo, nesta semana, o português respondeu à proposta em nome do presidente Bap, afirmando que o clube não daria prosseguimento à negociação por enquanto.

A negativa do Flamengo pegou Arrascaeta e os representantes do uruguaio de surpresa. A oferta era de aumento salarial com renovação até o fim de 2028, com flexibilidade na duração do vínculo. O atual contrato do meia vai até o final de 2026.

Por sua vez, o Rubro-Negro teria oferecido extensão até o fim de 2027 e valorização financeira durante as tratativas, mas optou por congelar as conversas neste momento. O clube entende ter renovações mais urgentes a resolver, como Varela, Pedro e Rossi.

Arrascaeta é destaque do Flamengo na temporada

Arrascaeta é o grande destaque da equipe rubro-negra na temporada até aqui. Mesmo com os desempenhos abaixo do time de Filipe Luís, o uruguaio segue dando conta do recado e fazendo boas atuações. Ele é o artilheiro e líder de assistências do Flamengo no ano.

O camisa 10 da Gávea marcou nove gols e deus cinco assistências em 20 jogos. Assim, participou diretamente de 14 gols.

