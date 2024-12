Matheus Cunha revela sondagens e abre jogo sobre renovação no Flamengo

Matheus Cunha tem futuro incerto no Flamengo. Com contrato até o fim de 2025, o goleiro de 23 anos foi procurado pelo Rubro-Negro para renovação do vínculo, mas ainda não houve acordo firmado. Por outro lado, clubes do Brasil e do exterior sondaram a situação do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Erick Pulgar se manifesta sobre boatos de deixar o Flamengo

Em entrevista ao Lance!, o Matheus revelou as procuras, tanto do Fla quanto de outras equipes. Além disso, o goleiro afirma que quer ter mais tempo de jogo do que recebeu em 2024. Desta forma, apesar de estar feliz na Gávea e querer a posição que hoje é de Rossi, ele não descarta uma transferência para buscar a titularidade em outro lugar.

— Teve uma procura do Flamengo pela renovação. Também teve procura de outros clubes, do Brasil e de fora. A gente está aberto a escutar. Lógico, tenho mais um ano de contrato com o Flamengo, sou atleta do Flamengo e sou muito grato a tudo que o Flamengo fez por mim. Se não fosse o Flamengo, não existiria o Matheus. Sou muito grato a isso. Tenho mais um ano de contrato, é entregar tudo nas mãos de Deus. Houve procura do Flamengo, procura de outros clubes, e vamos escutar e ver o que é melhor — revelou Matheus Cunha.

continua após a publicidade

— O Matheus de hoje quer jogar e realizar o sonho dele. Quer jogar e o que for melhor para ele. Vamos ver o que vai chegar, as propostas, se se concretizarem, quais vão ser, e tomar a melhor decisão possível. Isso é junto dos meus empresários, da minha família, e decidir o melhor. Mas o Matheus hoje quer jogar, quer ter mais minutos e realizar o sonho dele — declarou o goleiro.

➡️ Mercado da bola: Boca Juniors tem interesse em Léo Pereira, do Flamengo

Sonhos de Matheus Cunha

Perguntado sobre vontade de jogar na Europa, Matheus Cunha afirmou ter o sonho de disputar e conquistar uma Champions League. No entanto, o jovem fez questão de reforçar que está feliz no Flamengo e sua gratidão pelo clube.

continua após a publicidade

— O sonho de todo menino acho que é disputar uma Champions League, ser campeão de Champions, se tiver oportunidade. Mas isso depende muito. Sou muito feliz aqui no Flamengo, não tenho nada a reclamar. Se não fosse o Flamengo, como eu disse, não existiria o Matheus. Vou tomar a melhor decisão possível para o meu futuro — comentou o jogador.

Números na temporada

Matheus Cunha entrou em campo em 12 partidas nesta temporada, sendo três pelo Campeonato Carioca, três pelo Brasileirão e seis pela Copa do Brasil. Sofreu apenas cinco gols no período, e em nove destes jogos não foi vazado.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo