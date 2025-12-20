Flamengo de 2019 ou 2025: compare números, opiniões e trajetórias

Chegou ao fim o 2025 dominante do Flamengo, que repete os feitos do histórico 2019: campeão brasileiro e da Libertadores. Mas qual ano rubro-negro foi melhor? Para alimentar essa discussão, o Lance! trouxe números comparativos, ouviu opiniões e relembrou as trajetórias das duas temporadas mais vitoriosas do clube no século.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Os dois anos começaram de forma bem diferente. 2019 representou uma virada de chave com a contratação de reforços badalados, especialmente Arrascaeta e Gabigol. No entanto, se iniciou com oscilação em campo sob comando de Abel Braga. Apesar do título carioca, a campanha na fase de grupos da Libertadores foi ruim. A versão dominante foi marcada pela chegada de Jorge Jesus no meio do ano, época em que também foram apresentados Rafinha, Filipe Luís e Gerson.

Em 2025, a temporada começou já com um treinador que tem a confiança da torcida, Filipe Luís, depois da conquista da Copa do Brasil no ano anterior. Ainda assim, a campanha na fase de grupos da Libertadores também foi ruim e o time passou sufoco para conseguir a vaga. No meio do ano, perdeu Gerson e Wesley, mas ganhou Samuel Lino, Carrascal, Saúl, Jorginho e Emerson Royal.

continua após a publicidade

Portanto, apesar das divergências, dá para dizer que os dois times tiveram suas melhores versões formadas na metade do ano. Vale ressaltar, porém, que as duas temporadas tiveram uma diferença muito marcante: a disputa do "Super" Mundial de Clubes em 2025. A campanha no torneio deu orgulho aos rubro-negros, especialmente pela vitória sobre o Chelsea na fase de grupos, e foi mais um elemento para Filipe Luís lidar, tornando o calendário ainda mais apertado.

Bruno Henrique celebra vitória do Flamengo sobre o Chelsea no Mundial (Foto: Franck Fife / AFP)

➡️ Flamengo inicia preparação para o Campeonato Carioca com equipe sub-20

Brasileirão: dificuldades diferentes?

Não há dúvidas de que a campanha do Flamengo de 2019 foi mais dominante no Brasileirão. Somou 11 pontos a mais que na última edição e teve vantagem de 14 sobre o vice-líder. Assumiu a ponta na 16ª rodada e não largou mais, deixando poucas dúvidas de que seria o campeão. Já em 2025, disputou ponto a ponto com o Palmeiras. Sob comando de Jorge Jesus, podemos dizer que o Rubro-Negro "sobrou". Mas justamente por isso a conquista mais recente também merece destaque.

continua após a publicidade

— Para mim, o melhor Flamengo é o de 2025, porque, sobretudo no Brasileiro, foi mais desafiado, com alguns rivais mais fortes do que em 2019 — opinou Eduardo Tironi, colunista do Lance!.

Flamengo no Brasileirão 2019

38 jogos

28V | 6E | 4D

79% de aproveitamento

86 gols marcados (2,3 por jogo)

37 gols sofridos (1,0 por jogo)

+49 de saldo de gols

Flamengo no Brasileirão 2025

38 jogos

23V | 10E | 5D

69% de aproveitamento

78 gols marcados (2,1 por jogo)

27 gols sofridos (0,7 por jogo)

+51 de saldo de gols

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, levanta a taça do Brasileirão de 2025 (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

➡️ Chegadas e saídas: as movimentações do Flamengo no mercado

Libertadores: magia x competitividade

Nos dois anos citados, a campanha na Libertadores começou estranha, com mais dificuldades do que o esperado na fase de grupos. Em 2019, o cenário foi o mesmo nas oitavas de final, com a decisão da vaga contra o Emelec acontecendo nos pênaltis. No entanto, depois teve vitórias dominantes contra Internacional e Grêmio. E, na final, a virada histórica com dois gols de Gabriel.

Em 2025, o triunfo nas oitavas contra o Inter foi o mais tranquilo. Depois, superou verdadeiras batalhas com os argentinos Estudiantes e Racing. Na final, jogo duríssimo com o Palmeiras decidido no "vôo" do zagueiro Danilo.

Libertadores 2019

1º na fase de grupos (7ª melhor campanha)

Oitavas: Flamengo 2 x 2 Emelec (4 x 2 nos pênaltis)*

Quartas: Flamengo 3 x 1 Internacional*

Semi: Flamengo 6 x 1 Grêmio*

Final: Flamengo 2 x 1 River Plate

*Resultados são as somas dos placares de ida e volta

Libertadores 2025

2º na fase de grupos (11ª melhor campanha)

Oitavas: Flamengo 3 x 0 Internacional*

Quartas: Flamengo 2 x 2 Estudiantes (4 x 2 nos pênaltis)*

Semi: Flamengo 1 x 0 Racing*

Final: Flamengo 1 x 0 Palmeiras

*Resultados são as somas dos placares de ida e volta

As trajetórias na competição continental simbolizam as marcas deixadas pelas duas versões do Flamengo: a magia de 2019, demonstrada na goleada sobre o Grêmio e na virada inacreditável contra o River Plate, e a competitividade de 2025, exemplificada em jogos de protagonismo da defesa e muita "cara de Libertadores".

Flamengo na Libertadores 2019

13 jogos

7V | 3E | 3D

62% de aproveitamento

24 gols marcados (1,8 por jogo)

10 gols sofridos (0,8 por jogo)

+14 de saldo de gols

Flamengo na Libertadores 2025

13 jogos

8V | 3E | 2D

69% de aproveitamento

13 gols marcados (1,0 por jogo)

5 gols sofridos (0,4 por jogo)

+8 de saldo de gols

Gabigol beija a taça da Libertadores de 2019 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Os dois times perderam a final da Copa Intercontinental (ou Mundial de Clubes) posteriormente, mas dando trabalho ao adversário. Em 2019, o Flamengo foi superado pelo Liverpool por 1 a 0 na prorrogação. Em 2025, empatou por 1 a 1 com o PSG e foi derrotado nos pênaltis.

— Aquele Flamengo de 2019 era mais vistoso, tecnicamente melhor, com individualidades melhores, mas talvez no longo prazo ele perdesse competitividade. Durou tão pouco, mas foi tão forte, tão bacana de assistir, que deu essa sensação de ser um time imbatível. Esse time de agora do Filipe Luís, apesar de ser menos vistoso e ter menos qualidades individuais, compete mais. Ele é mais consciente do contexto das partidas. O Flamengo contra o Liverpool em 2019 não jogou de igual para igual, o Flamengo de 2025 contra o Paris Saint-Germain jogou de igual para igual. Então, me parece que o de 2025, ele joga menos bonito, ele tem menos qualidade técnica, mas ele é mais competitivo, então talvez no longo prazo ele seja melhor do que o de 2019 — analisou Gustavo Fogaça, o Guffo, outro colunista do Lance!.

➡️ Reta final de temporada de De La Cruz anima torcedores do Flamengo para 2026

Cara a cara: quem é melhor no 11 x 11?

Em votação com a equipe de jornalistas do Lance!, o time de 2019 levou a melhor no "cara a cara", conforme mostra o resultado abaixo:

Flamengo de 2019 (8) x (3) Flamengo de 2025

Diego Alves x Rossi - Diego Alves (72,2% dos votos)

Rafinha x Varela - Rafinha (72,2% dos votos)

Rodrigo Caio x Léo Ortiz - Rodrigo Caio (61,1% dos votos)

Pablo Marí x Léo Pereira - Léo Pereira (77,8% dos votos)

Filipe Luís x Alex Sandro - Filipe Luís (94,1% dos votos)

Willian Arão x Erick Pulgar - Willian Arão (61,1% dos votos)

Gerson x Jorginho - Jorginho (66,7% dos votos)

Éverton Ribeiro x Carrascal - Éverton Ribeiro (100% dos votos)

Arrascaeta de 19 x Arrascaeta de 25 - Arrascaeta de 25 (94,4% dos votos)

Bruno Henrique x Samuel Lino - Bruno Henrique (100% dos votos)

Gabigol x Pedro - Gabigol - Gabigol (94,4% dos votos)

Apesar de concordar com a superioridade do time titular de 2019, Eduardo Tironi entende que a diferença é compensada na profundidade do elenco.

— Para mim, dá para dividir assim: o Flamengo de 2019 tinha o time titular melhor, o de 2025 tem um elenco melhor. Hoje, o Fla tem várias opções para quase todas as posições, exceto o miolo da zaga. Em 2019, as opções eram mais restritas — opinou.

Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol caminham juntos em comemoração de gol do Flamengo em 2019 (Foto: Divulgação / Flamengo)

➡️ Flamengo x Lanús: Conmebol define datas, locais e horários da Recopa Sul-Americana

Números totais do Flamengo nos dois anos

Flamengo na temporada 2019

74 jogos

49V | 16E | 9D

73% de aproveitamento

150 gols marcados (2,0 por jogo)

64 gols sofridos (0,9 por jogo)

+86 de saldo de gols

Flamengo na temporada 2025

78 jogos

49V | 18E | 11D

71% de aproveitamento

143 gols marcados (1,8 por jogo)

51 gols sofridos (0,7 por jogo)

+92 de saldo de gols

Extra: Flamengo na temporada 2019 apenas sob comando de Jorge Jesus

40 jogos

28V | 8E | 4D

77% de aproveitamento

89 gols marcados (2,2 por jogo)

37 gols sofridos (0,9 por jogo)

+52 de saldo de gols