O treinador Dorival Jr. selecionou quatro jogadores para a próxima paritda da Seleção Brasileira para substituir as ausências de Gerson, Bruno Guimarães, Alisson e Gabriel Magalhães. Um dos jogadores selecionados foi João Gomes, ex-Flamengo e atual Wolverhampton, da Inglaterra. A convocação inesperada colocou um fim no momento de folga do atleta, que se encontrava no Rio de Janeiro.

Antes de ser selecionado pelo comandante da Seleção Brasileira, João Gomes curtiu um dia na praia de Ipanema, na Cidade Maravilhosa, ao lado da mulher Mylla Gomes, e do filho do casal. O momento foi compartilhado pelo próprio jogador nas redes sociais, no último sábado (22).

- Primeira vez do Pedrinho no melhor lugar do mundo - legendou o jogador.

Convocação de João Gomes

A presença do meia do Wolverhampton nos selecionados do técnico Dorival Jr. aconteceu após a baixa de dois meias da equipe durante a vitória sobre a Colômbia, na última quinta-feira (20), no Mané Garrincha. Na ocasião, Gerson saiu de campo lesionado e Bruno Guimarães recebeu um cartão amarelo, o que indisponibilizou a presença dele para o próximo compromisso do Brasil.

Desta forma, o comandante da Seleção Brasileira selecionou João Gomes para subrir as baixas. O jogador vive bom momento no futebol inglês, sendo um dos destaques do Wolverhampton, atual 17º colocado da Premier League.

O Brasil volta a campo nesta terça-feira (25) para enfrentar a Argentina. O confronto válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 está marcado para acontecer às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

