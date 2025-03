Barcelona quer atleta do Flamengo e da Seleção Brasileira para reforçar defesa

O Barcelona quer reforçar seu sistema defensivo para a próxima temporada e a prioridade da diretoria blaugrana é contratar um lateral direito para disputar posição com Jules Koundé. Segundo o jornal espanhol "Sport", Wesley, do Flamengo, é um dos jogadores observados pelo clube da Catalunha.

continua após a publicidade

Wesley em Fluminense x Flamengo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O periódico da Espanha já havia noticiado que o Barcelona tentou o empréstimo do atleta para a equipe B em 2023, mas o Flamengo não aceitou as condições.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Devido à boa fase do jogador com o manto rubro-negro, a diretoria flamenguista já estabeleceu o preço do brasileiro. Ainda segundo o "Sport", o Flamengo só aceita negociar Wesley por mais de 30 milhões de euros (R$ 186 milhões).

Volta por cima e convocação à Seleção Brasileira

Wesley começou a ganhar espaço no Flamengo em 2023, mas sua titularidade não era unânime na lateral direita. No entanto, foi em 2024 que o atleta se tornou "intocável" entre os onze titulares do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Em agosto do mesmo ano, a diretoria do Flamengo aceitou uma proposta por Wesley para o Atalanta, da Itália, em uma negociação que girava em torno de 16 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões na época). Entretanto, de última hora, o clube italiano desistiu da contratação do brasileiro.

➡️Quanto vale Wesley? Veja valor de mercado da joia do Flamengo

Wesley durante a partida contra o Cuiabá (Foto: Marcelo Cortes)

Segundo Wesley, a negociação frustada ao futebol europeu foi a virada de chave na sua evolução. "Acho que a minha virada de chave foi em 2024, depois que eu não fui para a Atalanta. Não dava para ficar estacionado, lamentando, porque eu não fui. Mas o que eu estou vivendo aqui é uma coisa que eu não esperava que eu fosse viver. Está fazendo muito bem para mim ficar aqui, muito mesmo", explicou o jogador.

Após a chegada do ex-jogador Filipe Luís como técnico do Flamengo, o lateral se destacou como um dos melhores do Brasil em sua posição. Na última convocação da Seleção Brasileira, Wesley foi, pela primeira vez, escolhido para representar o Brasil nos jogos contra a Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Weslei em Brasil x Colômbia (Foto: Mateus Bonomi/AGIF

O jogador fez sua estreia com a camisa da Amarelinha contra a Colômbia, na última quinta-feira (20). Na ocasião, Welsey entrou aos 79 minutos de jogo no lugar de Vanderson e foi muito elogiado por Dorival Jr na entrevista pós jogo.