Flamengo aposta em retrospecto recente na Argentina para virar a chave na Libertadores

O Flamengo encara o Central Córdoba, da Argentina, na noite desta quarta-feira (7), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe rubro-negra precisa pontuar no Estadio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (ARG), para melhorar a sua situação na competição. O time carioca se espelha no retrospecto recente jogando no país sul-americano: oito anos de invencibilidade.

O Flamengo é o terceiro colocado do Grupo C, com quatro pontos. A equipe mandante lidera, com sete. Deportivo Táchira e LDU, que se enfrentam também nesta quarta, estão na segunda e na quarta posição, respectivamente.

Flamengo entra em campo na Libertadores nesta quarta-feira (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Retrospecto recente do Flamengo na Argentina pela Libertadores

A última derrota do Flamengo em solo argentino foi em 2017, quando perdeu para o San Lorenzo por 2 a 1. Desde então, são três vitórias e quatro empates jogando no país vizinho.

Confira os últimos jogos do Flamengo na Argentina pela Libertadores

2017 – San Lorenzo 2 x 1 Flamengo

2018 – River Plate (ARG) 0 x 0 Flamengo

2020 – Racing (ARG) 0 x 0 Flamengo

2021 – Defensa y Justicia (ARG) 0 x 1 Flamengo

2021 – Vélez Sarsfield (ARG) 2 x 3 Flamengo

2022 – Talleres (ARG) 2 x 2 Flamengo

2022 – Vélez Sarsfield 0 x 4 Flamengo

2023 – Racing 1 x 1 Flamengo

Tudo sobre o jogo entre Central Córdoba e Flamengo pela Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

CENTRAL CÓRDOBA X FLAMENGO

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estadio Único Madre De Ciudades, em Santiago del Este (ARG);

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CENTRAL CÓRDOBA (Técnico: Omar de Felippe)

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Jonathan Galván, Quagliata e José Florentín; Matías Parello, Leonardo Heredia e Luis Miguel Angulo.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Michael) e Pedro.

