Flamengo define qual empresa será a nova patrocinadora máster do clube

O Flamengo definiu, nesta sexta-feira (15), qual empresa será a nova patrocinadora máster do clube. Em nota oficial, a assessoria não citou o nome da nova parceira, mas afirmou que o anúncio oficial acontecerá na próxima segunda. Na nota, o Rubro-Negro agradeceu e citou os nomes das empresas que fizeram propostas.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo renova contrato de Varela; veja os detalhes do novo vínculo

- Agradecemos o interesse e a participação das empresas Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional- diz trecho da nota do Flamengo.

Duas marcas são favoritas

Duas das empresas citadas pelo Flamengo são cotadas como favoritas: Superbet e Betano. A primeira saiu na frente. Representantes da casa de apostas, que também patrocina o Fluminense e o São Paulo, conversaram com os rubro-negros nas últimas semanas. Inclusive, um deles esteve no Maracanã para acompanhar o jogo contra o Internacional. A oferta da Superbet gira em torno de R$ 200 milhões por temporada.

continua após a publicidade

No entanto, a Betano, nos últimos dias, também entrou na jogada "com altas cifras".

Internamente, dirigentes do Flamengo tratam o novo patrocínio como "algo histórico na história do futebol brasileiro".

Valor que a antiga patrocinadora pagava ao Flamengo

Anteriormente, a PixBet, que estampava a sua marca na parte principal da camisa rubro-negra, tinha um contrato de R$ 125 milhões por ano. O contrato também contava com a participação da FlaBet. Em nota, o Flamengo agradeceu a parceria entre as partes.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que hoje, após quatro anos de uma parceria de sucesso, encerrou de comum acordo e de forma amigável o contrato de patrocínio com a empresa Pixbet. A parceria englobava também o contrato de licenciamento da marca Flabet. O contrato com a Pixbet foi o maior acordo de patrocínio de clubes já realizado no Brasil. Juntos conquistamos diversos campeonatos: Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, Campeonato Carioca 2024 e 2025 e Supercopa do Brasil 2025. O Clube agradece a parceria, com votos de sucesso para a Pixbet”, escreveu o Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Veja a nota do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo concluiu, com sucesso, o processo de escolha do seu novo parceiro master.

A disputa foi conduzida dentro de padrões de transparência: as empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing na FlamengoTV, assim como os compromissos de Marketing entre as partes.

O formato da concorrência ocorreu por meio de proposta única, ou seja, não houve leilão nem segunda rodada com novos valores.

Esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes.

Agradecemos o interesse e a participação das empresas Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional.

Informamos que o novo parceiro master do clube será divulgado na próxima segunda-feira, 18/8/2025."

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real