Flamengo acerta contração de meia do Southampton

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 13:47 • Southampton (ING)

O Southampton acertou com o Flamengo, nesta segunda-feira (26), a contratação do meia Carlos Alcaraz. O jogador de 21 anos terá contrato válido por cinco anos, e os exames finais serão feitos nesta quarta-feira (26). Após exames, o argentino viaja ao Rio de Janeiro para assinatura do contrato. A informação foi compartilhada pelo jornalista italiano, especialista em transferências da bola, Fabrizio Romano.

Com a finalização do contrato, o Flamengo vai pagar 19 milhões de euros pela a transferência do meia, que para a cotação atual é mais de R$ 116 milhões. Assim, Carlos Alcaraz se torna a contratação mais cara do Flamengo, ao superar Pedro (R$ 108 milhões).

Formado nas categorias de base do Racing Club, da Argentina, Carlos Alcaraz chegou ao time principal aos 18 anos e foi o grande destaque do clube durante duas temporadas, no Campeonato Argentino. O protagonismo atraiu olhares de times europeus, e após cerca de cinco anos na Argentina, foi vendido ao Southampton, da Inglaterra, por mais de 13 milhões de euros.

Apesar da má fase do clube, o meia argentino mostrou bom desempenho no Southampton e seu valor no mercado só aumentou. O jogador de 21 anos foi emprestado ao Juventus, onde ficou por 6 meses, com opção de compra de 40 milhões de euros. Após esse período, voltou à Inglaterra com grandes elogios da torcida italiana, embora o Juve não tenha optado por contratá-lo.

Carlos Alcaraz será o terceiro reforço do Flamengo, nesta janela de transferência, para temporada. As contratações já confirmadas foram do atacante Michael, que estreou com gol contra o Bragantino, e o lateral-esquerdo Alex Sandro.