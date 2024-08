Arena do Grêmio terá capacidade para 12 mil torcedores em partida de volta

(Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 13:25 • Rio de Janeiro

A espera está acabando. O Grêmio voltará a jogar na sua casa a partir de domingo (1º), quando enfrenta o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. A partida, entretanto, contará com restrições e apenas 12 mil torcedores serão liberados.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Isso porque a Arena ainda não opera 100% com a sua capacidade técnica. Devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o estádio, que está localizado em uma das áreas mais afetadas, ficou cerca de 20 dias embaixo d‘água. A manutenção não somente do gramado, mas de partes técnicas, ainda está sendo realizada.

Com isso, o primeiro jogo contará com a capacidade de 12 mil torcedores e será realizado às 11h, visto que ainda há problemas com os refletores. As informações de como adquirir os ingressos ainda não foram divulgadas pela administradora da Arena, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 11h, na Arena, depois de 130 dias fechada devido às enchentes.