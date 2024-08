Fred, ex-Desimpedidos, é anunciado no time de esportes da Globo (Foto: Globo/Wallace Teixeira)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 12:56 • Rio de Janeiro

A Globo anunciou nesta segunda-feira (26) a contratação do influenciador digital Fred Bruno para a equipe de esportes da emissora. O jornalista se juntará a equipe do SporTV do 'Troca de Passes' e 'Tá Na Área', programas já tradicionais na grade do canal. Além disso, o ex-bbb que admitiu estar 'realizando um grande sonho' criará conteúdo para as plataformas digitais do GE.

-A Globo era um sonho distante no início e hoje ele está acontecendo, fruto do meu trabalho, da minha determinação e das pessoas incríveis que passaram na minha carreira. Então, eu não consigo definir esse momento com outra palavra que não seja 'sonho'. Foram os meus sonhos que trouxeram aqui. Mesmo realizando vários sonhos durante esses últimos dez anos, faltava esse. - disse Fred sobre a chegada na emissora.

Declaradamente torcedor do Palmeiras, a estreia do novo membro da Globo deve acontecer na próxima data FIFA, quando a Seleção Brasileira enfrenta o Equador e o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Selecionado por meio de um concurso, Fred foi o apresentador do canal Desimpedidos, no YouTube, por quase dez anos. Pelo canal, ele cobriu eventos como Copa do Mundo, Copa América, Libertadores, Copa do Brasil e Jogos Olímpicos Rio 2016.

Em 2023, o jornalista participou do BBB, reality show da Globo. Fred foi o décimo eliminado programa com 50,23% dos votos.