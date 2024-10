Flamengo tem trunfo na luta pelo título do Brasileirão(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo com chances remotas de conquistar o título do Brasileirão, o Flamengo se apega, além da história, nos dois próximos jogos da equipe na temporada. Contra Fluminense e Juventude, o Rubro-Negro terá um dos seus grandes trunfos históricos: o Maracanã.

➡️Quem é o artilheiro de cada um dos 12 grandes clubes brasileiros no século XXI

Para seguir sonhando com a taça, é essencial que o Flamengo faça o dever de casa e vença as partidas, que acontecem nos dias 17 e 26 de outubro. Durante a pausa da Data FIFA, o técnico Filipe Luís comandou treinamentos e trabalhou o mental dos jogadores, externando a importância das partidas. Entre os jogos, o Mais Querido ainda terá o confronto contra o Corinthians, no domingo (20), pela Copa do Brasil.

Filipe Luís quer o time do Flamengo cada vez mais intenso. Isso se deve a uma queda na performance nos minutos finais dos jogos contra o Corinthians, pela Copa do Brasil e Bahia, no Brasileirão. Agora, o ex-lateral quer evitar a queda física nos últimos momentos das partidas e contar com um time ofensivo e com intensidade.

2009 ainda vive no Flamengo

Sempre que o Flamengo entra em um briga pela taça, é difícil tirar 2009 da cabeça dos torcedores. Nesta mesma altura daquele campeonato, o cenário era parecido. O Palmeiras liderava, com 54 pontos, enquanto o Rubro-Negro tinha 45 e ocupava a 6ª posição. A equipe tinha 12 vitórias, nove empates e oito derrotas àquela altura. Ao fim do torneio, o Flamengo consolidou sua arrancada, terminando com 19 vitórias, 10 empates e nove derrotas, conquistando sete vitórias em nove jogos.