O Flamengo entra em campo neste domingo (14), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão. Para o confronto no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), o técnico Filipe Luís não terá Léo Ortiz, Bruno Henrique e Erick Pulgar. A lista, no entanto, pode aumentar.

Léo Ortiz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve ser substituído por Danilo. Já Bruno Henrique não fica à disposição por conta da suspensão do STJD. O clube tenta um efeito suspensivo, mas ainda não obteve resposta.

Erick Pulgar, que passou por cirurgia no pé direito após sofrer lesão no Mundial de Clubes, segue cronograma de recuperação no Ninho do Urubu.

Lista de desfalques pode aumentar

A lista de desfalques do Flamengo pode contar com mais quatro nomes. Afinal, Alex Sandro ainda se recupera de lesão na panturrilha esquerda e é dúvida para o confronto. O mesmo vale para Jorginho e Varela. O primeiro sentiu dores na coxa esquerda durante a semana. Já o uruguaio se reapresentou da seleção do Uruguai com um quadro de pubalgia.

Já Gonzalo Plata, que se reapresentou da seleção do Equador na sexta-feira, não treinou com o grupo (realizou atividades na academia).

Filipe Luís durante jogo do Flamengo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Situação do Flamengo no Brasileirão

Com dois jogos a menos, o time carioca é o líder do Brasilerião com 47 pontos. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 44.

Após a partida contra o Juventude, o Rubro-Negro enfrenta Vasco (casa), Corinthians (fora), Cruzeiro (casa), Bahia (fora), Botafogo (casa) e Palmeiras (casa) pelo Brasileirão.

