Torcedor do Racing confia em virada sobre o Flamengo na Batalha de Avellaneda: 'Vão sentir a pressão'

AVELLANEDA (ARG) - O Racing recebe o Flamengo na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Como perdeu o confronto de ida por 1 a 0, o time argentino buscará a virada jogando em sua casa, no El Cilindro. O sentimento dos torcedores da "La Academia" é de confiança para a Batalha de Avellaneda. O Lance! conversou com Ezequiel Gelber, presidente da filial da torcida do Racing no Brasil, que demonstrou otimismo pela vaga para a decisão.

Segundo Ezequiel, esse é o momento mais importante do Racing nas últimas décadas. Após um período com equipes inferiores tecnicamente, o clube conseguiu formar um time competitivo, fazendo com que os torcedores acreditem que é possível buscar o título da Libertadores.

— A expectativa é enorme, a ansiedade é gigante. Todos os meus amigos me falam que querem que hoje seja quarta-feira, 21h30, e estar jogando junto com o nosso time. Esse time se identifica com a gente e nós, como torcedores, sentimos um grau de identificação gigante que se retorna em nós. Eles nos dão e a gente retribui — disse Ezequiel Gelber ao Lance!.

Ezequiel no El Cilindro, palco de Racing x Flamengo (Foto: Arquivo pessoal)

— Eu estava confiante com times que não me entregavam nada, imagina com uma equipe que acabou ganhando a Sul-Americana, a Recopa. Estamos na semifinal da Libertadores, fomos competentes no jogo e não sei se a gente vai ganhar ou não. Sempre temos a expectativa que vamos ganhar, que vamos ganhar, que vamos jogar a final. Mas estou confiante pelo que transmite o meu time, o que importa para a gente é o nosso time — completou.

Força da torcida do Racing no El Cilindro para enfrentar o Flamengo

A torcida do Racing prepara uma grande festa para o jogo desta quarta-feira. O objetivo é fazer com que empurre o time em busca da classificação. Além, claro, de colocar pressão no Flamengo.

— A pressão da torcida eles vão sentir, né? Porque não estão acostumados a sentir a pressão da torcida como a do Racing. Nós somos os mais apaixonados dos torcedores. Tem um escritor argentino que fala que a torcida do Racing é a versão exagerada do torcedor argentino. Eu acredito nisso, porque pelo o que a gente passou e pelo que a gente está vivendo, é um grau de devoção que poucas vezes é vista no futebol. E a pressão vai ser grande, porque a gente vai tirar tudo de nós, tudo no estádio — analisou.

El Cilindro, casa do Racing (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Admiração por Gustavo Costas, um torcedor do Racing na beira do campo

O grande nome desta campanha do Racing está do lado de fora do campo: Gustavo Costas. O treinador, que foi mascote do clube quando criança e capitão da equipe durante a sua careira de jogador, tem uma identificação impactante com as cores do clube.

— Uma identificação total. Ele é mais um de nós. Os torcedores do Racing têm uma particularidade. Quando qualquer torcedor do Racing vê alguém com a camiseta, um escudo do Racing, grita: "vamos lá, vamos, Racing". Sou capaz de sentar, esquecer o que eu tinha que fazer, e começar a falar do Racing. Nós temos um grau de identificação, um grau de empatia, que não se vê em nenhum outro time. Não existe nenhum outro time, não na Argentina, no mundo. Então, ele, ser isso, tem uma identificação muito grande. Ele é Racing. Ele foi mascote em 1967, o Juan Carlos Rulli (ex-joador do Racing) levou ele nos braços, depois ele foi jogador, técnico e agora, com um bom time, pode coroar tudo isso — explicou.

Ezequiel Gelber ao lado de Gustavo Costas no Estádio Nilton Santos (Foto: Arquivo pessoal)

Veja outras respostas de Ezequiel Gelber

Força individual no Flamengo não resulta em jogo coletivo

— O Flamengo é um time de grandes individualidades, que, por enquanto, pelo que vi nos últimos jogos, não se traduzem como um time (coletivo). Lógico, tem uma hierarquia individual que não foi transformada em um time. A gente tem um grandíssimo respeito pelo Flamengo. Eu, particularmente, não assisto futebol europeu, só assisto meu time. Sei que esses jogadores vem de times europeus, que pagaram fortuna, mas acho que estão devendo para evoluir o jogo. Esperamos que continuem assim, pelo menos até quarta-feira (risos) —

Criação da filial do Racing no Brasil

— Fizemos um estudo e vimos o impacto das notícias esportivas do futebol no Brasil, e detectamos que o Racing era, depois de Boca e River, o time com mais impacto nas notícias. Tínhamos muitas histórias para contar e no Brasil, especificamente, a gente detectou que existia um grande número de brasileiros seguidores do Racing. Morava no Brasil e decidi abrir a filial do Racing lá, para criar uma ponte, uma ligação, também, com os argentinos que moram no Brasil. A ideia era compartilhar essa comunhão para o exterior, e assim foi que se foi replicando nos outros países do mundo —

Bandeira da filial do Racing no Brasil (Foto: Arquivo pessoal)

