Flamengo lança camisa Pherusa em comemoração pelos 130 anos
Peça homenageia as origens do clube e resgata a história da primeira embarcação rubro-negra
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo lançou, nesta terça-feira (28), a camisa Pherusa em celebração aos 130 anos do clube. Pherusa foi o nome da primeira embarcação rubro-negra que quando foi ao mar enfrentou uma tempestade e acabou naufragando.
Organizada do Flamengo atualiza estado de saúde de torcedores após acidente
Flamengo
Mancuso prevê ‘pressão e sufoco’ no El Cilindro, mas confia em classificação do Flamengo
Flamengo
Ao Lance!, Mancuso vê Pedro insubstituível no Flamengo e enaltece Filipe Luís: ‘Sensacional’
Flamengo
Os remadores conseguiram se salvar e recuperar o barco, um gesto que se tornaria símbolo e inspiração para a fundação do clube.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
A nova camisa traz uma padronagem inspirada nas ondas da Baía de Guanabara, berço da história do Flamengo, conectando o passado às novas conquistas. No peito, o primeiro escudo do clube aparece em dourado, com relevo em ondas, detalhe que se repete no patch da barra, reforçando a identidade da peça. Para completar, nas costas, a assinatura do Flamengo celebra o legado e o orgulho rubro-negro.
A Pherusa foi confeccionada em dry texturizado, unindo leveza e respirabilidade. Sua modelagem com mangas raglan e pala nas costas garante conforto e liberdade de movimento.
A camisa está à venda em todas as Lojas Oficiais do Flamengo e no e-commerce do clube. Os rubro-negros que fazem parte do Nação Sócio-Torcedor terão um benefício especial: venda exclusiva até o dia 02 de novembro e desconto até o dia 15 de novembro (R$259,00). Para comprar, basta apresentar o CPF do titular do plano. As vendas para o público em geral começam no dia 03 de novembro (R$ 299,00).
A Campanha
Sob o conceito Vista Nossa História, a camisa Pherusa resgata a essência do clube nascido do remo e o simbolismo de sua trajetória de superação. Para seu lançamento, foi desenvolvida uma campanha baseada no livro Me Arrebata, de Maurício Neves de Jesus e Renato Dalmasso, que conta a história do Flamengo no formato quadrinhos.
Utilizando inteligência artificial na criação das imagens, os desenhos ganham vida, se fundem à realidade e a nova camisa é revelada pelo atleta do remo rubro-negro Felipe Kluver, campeão mundial no mês de setembro, na prova single skiff, na China.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias