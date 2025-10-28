menu hamburguer
Flamengo

Flamengo lança camisa Pherusa em comemoração pelos 130 anos

Peça homenageia as origens do clube e resgata a história da primeira embarcação rubro-negra

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 28/10/2025
13:13
Atualizado há 0 minutos
Camisa homenageia a primeira embarcação rubro-negra (Foto: Paula Reis/Flamengo)
imagem cameraCamisa homenageia a primeira embarcação rubro-negra (Foto: Paula Reis/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo lançou, nesta terça-feira (28), a camisa Pherusa em celebração aos 130 anos do clube. Pherusa foi o nome da primeira embarcação rubro-negra que quando foi ao mar enfrentou uma tempestade e acabou naufragando.

Os remadores conseguiram se salvar e recuperar o barco, um gesto que se tornaria símbolo e inspiração para a fundação do clube.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A nova camisa traz uma padronagem inspirada nas ondas da Baía de Guanabara, berço da história do Flamengo, conectando o passado às novas conquistas. No peito, o primeiro escudo do clube aparece em dourado, com relevo em ondas, detalhe que se repete no patch da barra, reforçando a identidade da peça. Para completar, nas costas, a assinatura do Flamengo celebra o legado e o orgulho rubro-negro.

A Pherusa foi confeccionada em dry texturizado, unindo leveza e respirabilidade. Sua modelagem com mangas raglan e pala nas costas garante conforto e liberdade de movimento.

A camisa está à venda em todas as Lojas Oficiais do Flamengo e no e-commerce do clube. Os rubro-negros que fazem parte do Nação Sócio-Torcedor terão um benefício especial: venda exclusiva até o dia 02 de novembro e desconto até o dia 15 de novembro (R$259,00). Para comprar, basta apresentar o CPF do titular do plano. As vendas para o público em geral começam no dia 03 de novembro (R$ 299,00).

Nova camisa do Flamengo (Foto: Paula Reis/Flamengo)
Nova camisa do Flamengo (Foto: Paula Reis/Flamengo)

A Campanha

Sob o conceito Vista Nossa História, a camisa Pherusa resgata a essência do clube nascido do remo e o simbolismo de sua trajetória de superação. Para seu lançamento, foi desenvolvida uma campanha baseada no livro Me Arrebata, de Maurício Neves de Jesus e Renato Dalmasso, que conta a história do Flamengo no formato quadrinhos.

Utilizando inteligência artificial na criação das imagens, os desenhos ganham vida, se fundem à realidade e a nova camisa é revelada pelo atleta do remo rubro-negro Felipe Kluver, campeão mundial no mês de setembro, na prova single skiff, na China.

(Foto: Paula Reis/Flamengo)
(Foto: Paula Reis/Flamengo)
(Foto: Paula Reis/Flamengo)
(Foto: Paula Reis/Flamengo)
(Foto: Paula Reis/Flamengo)
(Foto: Paula Reis/Flamengo)
(Foto: Paula Reis/Flamengo)

