Conselho Deliberativo do Flamengo convoca reunião para tratar da construção do estádio
Reunião será no dia 17 de setembro
O Conselho Deliberativo do Flamengo convidou os conselheiros do clube carioca para uma reunião a respeito da construção do estádio próprio no terreno do Gasômetro. O encontro será na próxima quarta-feira (17), às 18h30 (de Brasília), no Salão Nobre da Gávea, sede social do clube carioca.
A reunião entre os conselheiros acontecerá em formato híbrido. Ou seja, com participações presenciais e virtuais. O término da cerimônia está marcado para as 20h30.
Como está o andamento pela construção do estádio próprio do Flamengo
No final de agosto, a diretoria do Flamengo chegou a um acordo com a Prefeitura do Rio para ampliar o tempo para a construção do estádio no terreno do Gasômetro. Inicialmente, o prazo para a finalização das obras era de novembro de 2029 (idealizado pela gestão anterior). A nova data não foi divulgada.
- Chegamos a um acordo, queria agradecer o empenho de vocês, o trabalho de desembaraçar esse terreno. Entre fazer certo e rápido, optamos pela forma certa para não comprometer as finanças nem a performance esportiva do clube. O terreno é nosso, vamos fazer o estádio em um tempo maior, mas com certeza vai ser uma realidade - disse Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, após reunião com o prefeito Eduardo Paes.
O Flamengo mantém conversas com empresas especializadas, como FGV, Arena Venues e Soloeste Engenharia Ltda., sobre estudos para viabilizar e desenvolver a construção. Desde o início de sua gestão, em janeiro deste ano, Bap busca se aprofundar no assunto.
Bap vê Maracanã superavitário
No dia 11 de agosto, o Conselho Deliberativo do Flamengo abordou a melhoria em relação aos números do Maracanã. Na ocasião, Bap afirmou que o estádio carioca é superavitário. Nesse sentido, a construção de uma nova arena é adotada com cautela e não é uma das prioridades da cúpula rubro-negra.
A diretoria do Flamengo abriu pouco espaço para discussão sobre o estádio no terreno do Gasômetro, comprado pela gestão Landim com a promessa de concluir obras até 2029. Apesar disso, ficou entendido que, enquanto Bap estiver no comando, a construção da nova arena não será prioridade do clube.
O presidente rubro-negro afirmou e o estádio não será construído caso prejudique o aspecto financeiro do Fla, que não "cometerá loucuras" para ter a casa própria. Além disso, deixou claro que a adotar o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) não é uma opção.
