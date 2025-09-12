Petição à ONU: Flamengo ultrapassa marca de meio milhão de assinaturas

O Flamengo atingiu uma nova meta de assinaturas da petição à ONU em que pede o reconhecimento da primeira “Nação simbólico-cultural”. Na madrugada desta sexta-feira (12), o documento ultrapassou a marca de 500 mil assinaturas.

Até às 8h40, mais de 502 mil assinaturas foram coletadas no peticao.flamengo.com.br. Para particpar da ação, basta colocar nome completo, e-mail, CPF e número de telefone.

Inicialmente, o Flamengo divulgou que a meta inicial era de 100 mil assinaturas até o fim de semana. A marca, no entanto, foi alcançada em apenas sete horas. Assim, a marca seguinte foi a de 500 mil.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo utiliza ídolos para convocar os flamenguistas

A divulgação da ação contou com um vídeo de Zico, maior nome da história do clube carioca, no Maracanã. De terno, o Galinho convocou os flamenguistas.

- Uma Nação que não se define pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Que tem música, histórias, heróis, costumes e tradições. E, principalmente, um povo espalhado por todo o planeta. Isso é a Nação Rubro-Negra - iniciou Zico.

- Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas por uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações. O Flamengo não é apenas um clube, é uma Nação - completou o Galinho.

Além de Zico, Adriano Imperador também participou da ação.

Jogadores divulgão a petição

Além dos ídolos do passado, jogadores do atual elenco do Flamengo também convocaram os rubro-negros. Três deles foram: Arrascaeta, Samuel Lino e Rossi.

Confira a mensagem do Flamengo

"Se fôssemos um país, seríamos a 36º população do planeta.

Somos 45 milhões, unidos pela mesma bandeira, com heróis, costumes e tradições que atravessam gerações.

O Flamengo não é um clube, é um povo. E merece ser reconhecido pelo que realmente é: uma Nação.

Vamos levar à Organização das Nações Unidas (ONU) uma petição para que a Nação Rubro-Negra receba o título de primeira Nação simbólico-cultural do Mundo.

O seu apoio é fundamental. Apoie #NacaoNaONU".

