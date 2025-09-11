Rivais se revoltam com atitude do Flamengo: ‘Nada muda’

Uma atitude do Flamengo deixou muitos rivais revoltados na manhã desta quinta-feira (11). O movimento, inclusive, agitou as redes sociais durante o dia, já que os rubro-negros saíram em defesa do Rubro-Negro.

Tudo começou quando o Vasco, que enfrenta o Botafogo na Copa do Brasil, fez uma publicação relacionada ao jogo decisivo. Nos comentários, uma interação inesperada. O Flamengo, por meio do seu perfil oficial, cutucou o rival.

- Não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu - disparou o Flamengo.

A resposta aconteceu porque o Rubro-Negro já tinha usado essa frase em suas redes sociais. A primeira vez foi em 2024, e o mantra continuou acompanhando o perfil do Flamengo ao longo desta temporada. Os rubro-negros gostaram da atitude de responder o rival, mas torcedores de outros clubes ficaram na bronca. Veja abaixo.

Veja reação dos rivais com a atitude do Flamengo

Outro rival também já usou a frase

O 'Flamengo x Vasco' desta manhã não foi o primeiro clássico causado nas redes sociais por causa da frase usada pelo Cruzmaltino. Antes de pegar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Botafogo usou o mesmo texto.

Na época, o burburinho foi menor, mas alguns torcedores do Flamengo também se manifestaram nas redes sociais repudiando o uso. A grande diferença é que dessa vez o perfil oficial do Rubro-Negro se pronunciou com ironia.

A primeira publicação do Flamengo com a frase usada por Vasco e Botafogo recentemente foi em março de 2024, segundo o GROK, inteligência artificial do X. O assunto esquentou muito nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (11), mudando inclusive o foco do Clássico da Amizade que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil.