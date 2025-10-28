Mancuso prevê 'pressão e sufoco' no El Cilindro, mas confia em classificação do Flamengo

BUENOS AIRES (ARG) - A decisão pela vaga na final da Libertadores se aproxima e, apesar da vantagem construída no Maracanã, o Flamengo não terá vida fácil diante do Racing, em Avellaneda. Essa é a previsão do argentino Alejandro Mancuso, ex-jogador do Rubro-Negro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o argentino garantiu que o time passará por sufoco no El Cilindro, palco do duelo desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), mas que avançará.

Com passagem por Vélez, Boca Juniors e Independiente, o ex-volante conhece bem o estádio de Avellaneda e a pressão que a atmosfera passa para quem está em campo. Ele avaliou o cenário que o Flamengo deve encontrar nesta quarta.

— Esse El Cilindro, do Racing, é um estádio que fica redondo, então cria uma pressão. Você escuta muito a torcida lá no campo e é uma torcida apaixonada, que comparece, que chega junto. Então, não tenho dúvida de que o Flamengo vai encontrar um jogo típico de Libertadores e de semifinal. Vai passar sufoco, sem dúvida, mas eu tenho muita confiança de que o Flamengo passe para a final — disse o ex-jogador do Flamengo.

El Cilindro, estádio do Racing (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O jogo no Rio de Janeiro foi duro e o gol da vitória saiu nos minutos finais em lance de Carrascal, que contou com uma pitada de sorte para a bola entrar. Além de relembrar o jogo de ida das semis, Mancuso relembrou o confronto de volta das quartas de final, em que o Flamengo foi derratado pelo Estudiantes, mas garantiu a classificação nos pênaltis.

— É uma véspera um pouco nervosa, porque o Racing é um time grande, vai colocar muita, muita torcida lá no campo, muita gente. O time é bom, quase que tira um empate do Flamengo no Maracanã. Mas eu acho que o Flamengo tem um potencial muito grande do meio-campo para a frente. Então, fico otimista, sabe, fico com a ilusão de que o Flamengo vai chegar na final, sem dúvida — avaliou Mancuso.

Mancuso com a camisa do Flamengo (Foto: Reprodução)

— Essa confiança que eu tenho com o time é porque o Flamengo tem jogadores com muita experiência. Tenho que falar para você que no último jogo em que o Flamengo esteve na Argentina, contra o Estudiantes, não gostei não. O Flamengo não jogou bem, o Flamengo não passou bem, levou muito sufoco. Então, tomara que não seja desse jeito. Porque se não vai ficar complicado — completou.

Sobre o momento do futebol argentino

— Bom, acho que Boca e River Plate não estão passando uma fase boa, mas estão aparecendo times com muita tradição também, muita história. Racing Clube, Estudiantes de La Plata, sabe? Times que foram muitas vezes campeões. Então, eu acho que o Boca e o River Plate têm que melhorar muito porque nós, argentinos, precisamos deles nas competições internacionais, sem dúvida.

