Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, foi eleito o melhor jogador do Brasileirão no mês de agosto. O meia recebeu o prêmio nesta quinta-feira (11), no CT Ninho do Urubu, antes de treino do Rubro-Negro.

— Feliz. Acredito que tudo passa pela equipe, pelo grupo, e a gente tenta sempre dar o melhor para sair vencedor a cada jogo. Então, fico feliz por esse prêmio que dedico a meus companheiros — afirmou o camisa 10 em vídeo divulgado pelo clube.

Arrascaeta acumulou três gols e cinco assistências nas cinco partidas do Campeonato Brasileiro que disputou no último mês. No total, o uruguaio já balançou as redes 12 vezes e serviu aos companheiros outras 10, sendo o líder em participações diretas da competição.

Números de Arrascaeta no Brasileirão em agosto

5 jogos (5 titular) 3 gols 5 assistências 43 minutos para participar de gol 4 grandes chances criadas 21 passes decisivos 16 finalizações (5 no gol) 5.3 finalizações para marcar 88% de acerto no passe 5/6 dribles certos 4.0 duelos ganhos por jogo 11 faltas sofridas Nota Sofascore 8.26

Este é o segundo prêmio de "melhor do mês" que o meia-atacante do Flamengo recebe nesta edição de Brasileirão, já que também foi eleito em abril. Ele empata com Kaio Jorge, do Cruzeiro, vencedor da premiação em maio e junho, em número de premiações; vale lembrar que, em julho, o troféu não foi entregue por conta da pausa para a disputa do Mundial de Clubes.

Com Arrascaeta, o Mais Querido volta a campo no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília). O Flamengo visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

