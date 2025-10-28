Organizada do Flamengo atualiza estado de saúde de torcedores após acidente

Após o acidente com o ônibus que levava torcedores do Flamengo à Argentina para o jogo contra o Racing, na última segunda-feira (27), a Nação 12, torcida organizada do Rubro-Negro atualizou os quadros dos membros que foram encaminhados a hospitais de Barra Mansa e Volta Redonda. O veículo perdeu o controle e tombou na Via Dutra.

Ao todo, quatro torcedores do Flamengo foram levados a unidades de saúde da região do Sul Fluminense: Hospital Santa Casa, em Barra Mansa, e São João Batista, em Volta Redonda. Não houve casos graves no acidente.

Hospital Santa Casa - Barra Mansa

Vitor (motorista): estável após cirurgia ortopédica.

Matheus Frederico (torcedor): Lesão pulmonar, situação estável e início de tratamento com antibióticos. Aguardando reavaliação.

Silvana Cordeiro (torcedora): estável, com lesão na clavícula e em observação.

Hospital São João Batista - Volta Redonda

Daniel Peixoto (torcedor): passou por cirurgia ortopédica e está estável.

Segundo a Nação 12, outros pacientes com ferimentos leves e escoriações receberam alta hospitalar. No ônibus também estavam membros da Urubuzada, mas, de acordo com o movimento, todos estão bem e foram rapidamente atendidos após o acidente.

Ônibus com torcedores do Flamengo para a Argentina capotou em Volta Redonda (Foto: Reprodução)

Acidente com torcedores do Flamengo

O acidente aconteceu na Via Dutra, principal estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, no Km 281. A concessionária CCR Rio-SP foi acionada às 15h51 para orientar o tráfego, uma vez que o acidente bloqueou a pista sentido São Paulo e afetou uma das faixas sentido Rio.

Pouco tempo depois, o Flamengo se pronunciou oficialmente o caso e informou ter entrado em contato com o prefeito de Barra Mansa, que colocou o Hospital Municipal e a Santa Casa à disposição para atender os feridos.

— O Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires e entrou em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados. O clube também acionou o Comando Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local. Seguimos monitorando a situação — escreveu o clube.