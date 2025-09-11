Análise: como foram os jogadores do Flamengo na Data Fifa

A Data Fifa chegou ao fim! O Flamengo foi uma das equipes sul-americanas que mais contaram com jogadores convocados, seis no total: Samuel Lino, Arrascaeta, Varela, Viña, Gonzalo Plata e Carrascal. O Lance! mostra para você como foram as atuações dos rubro-negros com suas respectivas seleções.

Samuel Lino 🟢🟡

O atacante não saiu do banco na vitória brasileira por 3 a 0 contra o Chile no Maracanã. Posteriormente, foi titular na derrota para a Bolívia, mas não fez uma grande partida. Samuel Lino aparentou ter sentido bastante os efeitos da altitude. Sem grandes ações em campo, foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo.

Samuel Lino, à direita, com a Seleção Brasileira na partida contra a Bolívia (Foto: @rafaelribeirorioICBF)

Arrascaeta, Varela e Viña 🔵⚪

Arrascaeta e Guillermo Varela foram titulares na vitória do Uruguai contra o Peru por 3 a 0. O camisa 10 marcou o segundo gol, enquanto o lateral deu assistência para o primeiro. Arrascaeta, inclusive, recebeu elogios do técnico Marcelo Bielsa depois do jogo.

Posteriormente, ambos foram liberados do confronto contra o Chile. O meio-campista não tem nenhum problema físico, enquanto Varela se recupera de um quadro de Pubalgia.

Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

Já Matías Viña não entrou no primeiro jogo desta Data Fifa. Por outro lado, foi titular no empate com o Chile, e atuou durante toda a partida. O lateral teve uma atuação regular, sem grande destaque, mas também sem comprometer.

Gonzalo Plata 🟡🔵

Plata entrou aos 25 minutos do segundo tempo na partida contra o Paraguai. Já na vitória contra a Argentina, foi titular e atuou até os 23' do segundo tempo. O atacante não teve uma atuação brilhante, mas cumpriu o seu papel em campo.

Carrascal 🟡🔵🔴

Do quinteto, apenas Carrascal não entrou em campo durante a Data Fifa. O atacante ficou fora da vitória diante da Bolívia, e sequer foi relacionado no confronto contra a Venezuela.

Carrascal durante treino da Colômbia (Foto: Divulgação)

Próximo jogo do Flamengo 🔴⚫

O próximo jogo do Flamengo será no domingo, às 16h, pelo Brasileirão. O time de Filipe Luís encara o Juventude fora de casa, em Caxias do Sul (RS).

