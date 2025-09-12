Pulgar passa por procedimento médico para definir futuro no Flamengo

Erick Pulgar, do Flamengo, terá nesta sexta-feira (12) dia essencial na recuperação da lesão que o afasta dos gramados desde 29 de junho. O chileno completa dez semanas desde a cirurgia para corrigir fratura do quinto metatarso do pé direito e passará por novos exames.

O volante será submetido a uma tomografia computadorizada para avaliar consolidação óssea na região contundida. Caso a resposta seja positiva, Pulgar poderá progredir no processo de retorno às atividades. Chefe do departamento médico rubro-negro, Fernando Sassaki detalha a situação do jogador.

— Erick Pulgar completa dez semanas da cirurgia na sexta-feira, que é a data que a gente programou para ele fazer um exame novo. Esse exame é a tomografia computadorizada, um exame bem específico para avaliar consolidação óssea. A partir desse exame, a gente começa a traçar novos passos, a depender desse resultado. Se a gente encontrar sinais de uma consolidação, segura, a gente começa a pensar no prazo de volta desse atleta — explicou o doutor à "Flamengo TV".

A expectatitva no clube é que Pulgar consiga integrar os treinos com o elenco ainda neste mês. Após a cirurgia, realizada no Chile, o departamento médico do clube carioca fez uma projeção do retorno do jogador em três meses. Internamente, o combinado é que o jogador passe para a próxima etapa apenas se estiver 100%.

Como foi a lesão de Erick Pulgar no Flamengo

Um dos pilares da equipe de Filipe Luís, Erick Pulgar se machucou na partida do Flamengo diante do Bayern de Munique, da Alemanha, no Mundial de Clubes, ainda no primeiro tempo.

Sem o chileno, Saúl assumiu a posição, atuando ao lado de Jorginho. A dupla, aliás, já caiu na graça da torcida do Flamengo.

