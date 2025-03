Luiz Araújo, do Flamengo, se manifestou sobre a troca de farpas com o técnico Mano Menezes, do Fluminense. O jogador rubro-negro falou sobre o assunto após o título do Campeonato Carioca, neste domingo (16), no Maracanã, com a vitória de 1 a 0 em cima do rival.

- De onde eu sai, de Taquaritinga, para estar aqui hoje, é muito difícil. Eu sei que não sou moleque, sou homem e ganhei sim, lá fora, no Lille... Quando a gente ganha, todo mundo desmerece nossas conquistas. É muito difícil chegar lá fora, no frio, longe da família, garoto e ganhar a Ligue 1 em cima do PSG. Eu ganhei e dou valor à minha conquista - disse.

- O Mano falou que ganhou três, eu nao quis falar que ganhei mais ou menos, quis mostrar que eu ganhei sim. Ganhei com a camisa do Flamengo e vou continuar ganhando. Para ter coragem de vestir essa camisa, tem que ser homem. É o sonho de todo mundo - completou.

No jogo de ida, realizado na última quarta feira (12), o Luiz Araújo e Mano Menezes tiveram uma pequena discussão durante o Fluminense x Flamengo. Luiz Araújo abaixou o meião e apontou para sua tatuagem com a taça da Copa do Brasil, em provocação à Mano. O comandante tricolor, depois, respondeu que não mostrou as suas porque esqueceu.

Como foi o jogo?

Rene jogador do Fluminense durante partida contra o Flamengo no estadio Maracana pelo campeonato Carioca 2025. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A dinâmica da decisão foi parecida nas duas partidas, com ampla superioridade do Flamengo. No jogo da volta, mesmo tendo a vantagem do empate, foi a equipe da Gávea quem mais criou e teve as principais chances. Poderia ter saído com a vitória do Maracanã, mas os dois gols marcados nos minutos finais, por Plata e Michael, foram anulados pela arbitragem.

O que vem por aí para Flamengo e Fluminense

Com o fim do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense se preparam para o início do Campeonato Brasileiro. No sábado (29), o Tricolor faz sua estreia diante do Fortaleza, no Castelão, às 17h30 (de Brasília), enquanto o Rubro-Negro recebe o Internacional, às 20h (de Brasília).