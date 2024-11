David Luiz elogia Bruno Henrique, investigado em caso de apostas, após atuação pelo Flamengo

Bruno Henrique e David Luiz se cumprimentam durante partida entre Flamengo e Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 23:39 • Belo Horizonte (MG)

Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira (6), David Luiz elogiou Bruno Henrique pela atuação na Arena Independência. Acusado de envolvimento em caso de manipulação de apostas esportivas nesta semana, o atacante foi um dos principais destaques do Rubro-Negro no duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

- Bruno tem qualidade, a gente não tem que colocar em causa em nenhum momento a qualidade que ele tem. Ele soube gerir da melhor maneira possível, com experiência, e nos ajudou bastante - disse David, em entrevista ao Premiere na saída de campo.

Bruno Henrique foi capitão do Flamengo e teve grande atuação na vitória sobre o Cruzeiro. Com ele, aliás, começou a jogada que originou o gol de David Luiz. O atacante, durante a semana, foi alvo de operação por um possível envolvimento em manipulação de apostas. Com a decisão do clube em não o afastar, ele foi para o jogo, começando como titular.

Números de Bruno Henrique contra o Cruzeiro

2 finalizações para fora

1 finalização bloqueada

1 chute na trave

29 ações com a bola

3 (2) dribles certos

6 (4) duelos no chão (ganhos)

2 (2) duelos aéreos (ganhos)

2 faltas sofridas

