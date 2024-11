David Luiz comemorando gol com os jogadores - (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 23:20 • Rio de Janeiro

David Luiz foi o responsável pela vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Cruzeiro nesta quarta-feira (6), em Belo Horizonte (MG). De falta, o zagueiro marcou o gol do triunfo no início do segundo tempo. Após o fim do jogo, ele falou sobre a estratégia que utilizou na cobrança.

- Quando eu fui reclamar da barreira, falei com o Marlon (do Cruzeiro) que a bola ia passar por fora. Aí ele andou, eu vi o espaço e bati a falta - disse ao "Premiere"

Entenda o lance!

Antes de ir para a bola, David Luiz reclamou com o árbitro sobre o posicionamento da barreira. Assim, a autoridade pediu para os jogadores voltarem ao lugar marcado. Com os adversários distraídos, ele aproveitou que a barreira abriu e chutou.

Comemoração com os jogadores

Na comemoração, David Luiz, que não marcava de falta desde 2017, recebeu diversos "tapas" de seus companheiros que estavam no banco. O zagueiro brincou sobre a comemoração, e reforçou a união do elenco.

- É mais pelo ambiente (risos), pela conexão que tenho com os meninos. É gratificante receber esse carinho. Eu gosto de estar todos os dias em busca do desenvolvimento coletivo. Eles sabem o quanto eu quero ver eles desfrutarem do futebol também - explicou.