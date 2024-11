Bruno Henrique durante a partida contra o Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 06/11/2024 - 23:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Capitão do Flamengo, Bruno Henrique teve uma grande atuação na vitória do time carioca diante do Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira (6), pelo Brasileirão. Com ele, aliás, começou a jogada que originou o gol de David Luiz. O atacante, durante a semana, foi alvo de operação por um possível envolvimento em manipulação de apostas. Com a decisão do clube em não afastá-lo, ele foi para o jogo, começando como titular.

Primeiro tempo

O atacante rubro-negro começou a partida a todo vapor. Procurando a bola a todo momento, ele deu trabalho ao sistema defensivo adversário. A primeira grande chance dele foi aos 23 minutos, quando recebeu lançamento de David Luiz pelo lado direito do campo. O camisa 27 ganhou a disputa com Marlon e, quase sem ângulo, acertou a trave esquerda de Cássio.

Já aos 40', Bruno Henrique, pelo lado esquerdo, tirou João Marcelo da jogada, entrou na área e chutou com perigo no gol de Cássio, que defendeu. Apesar das poucas grandes chances criadas pelas duas equipes, o atacante do time carioca conseguiu se destacar.

Bruno Henrique em jogada de velocidade contra o Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Segundo tempo

Bruno Henrique precisou de apenas cinco minutos no segundo tempo para colocar fogo na partida. Em jogada de velocidade, ele foi derrubado perto da entrada da área. Na cobrança de falta, a barreira do Cruzeiro abriu, e David Luiz marcou o gol do Flamengo.

Jogadores comemoram o gol de David Luiz (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

E não parou por aí. O camisa 27 voltou a levar perigo ao adversário aos 11 e aos 15 minutos. Com o Cruzeiro pressionando o Flamengo, provocando um maior desgaste defensivo rubro-negro, o técnico Filipe Luís optou por tirar Bruno Henrique aos 33 minutos.

Ao fim do jogo, o atacante teve o nome gritado pela torcida.

Números de Bruno Henrique contra o Cruzeiro

2 finalizações para fora

1 finalização bloqueada

1 chute na trave

29 ações com a bola

3 (2) dribles certos

6 (4) duelos no chão (ganhos)

2 (2) duelos aéreos (ganhos)

2 faltas sofridas