Flamengo sente ausência de Pedro, que entra apenas no fim contra o Cruzeiro no Maracanã

O Flamengo ficou no 0 a 0 com o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Filipe Luís optou por escalar sua equipe priorizando o "jogo terrestre”, como ele mesmo definiu na coletiva de imprensa. Nesse cenário, Pedro, camisa 9 rubro-negro, iniciou a partida no banco de reservas. Isso, para muitos, foi um erro.

Segundo torcedores que estavam no Maracanã, a decisão de começar com Pedro no banco foi um erro, já que o Flamengo insistiu em bolas aéreas sem ter um atacante de referência na área. Evidentemente que Plata e Carrascal foram bem em campo, mas mesmo assim o time sentiu falta desse nome.

Durante o primeiro tempo, não faltaram reclamações nas arquibancadas pedindo a entrada do centroavante. No retorno para o segundo tempo, Filipe manteve a estratégia de jogo. Quando decidiu mexer, já aos 36 minutos da etapa complementar, colocou Pedro no lugar de Arrascaeta.

Segundo o treinador, a escolha por utilizá-lo apenas no fim se deu pelo estilo planejado para o confronto. O camisa 9 teve pouco tempo para criar oportunidades, mas, para parte da torcida, sua presença desde o início poderia ter sido decisiva para garantir a vitória rubro-negra.

- Naquele momento do jogo, eu optei por tirar o Arrascaeta e deixar ele (Pedro) na posição do Arrascaeta, e o Plata continuava fazendo os mesmos movimentos. Até mesmo porque, para mim, na minha opinião, tanto o Plata como o Carrascal foram os melhores do time. Então estava realmente difícil tirar, porque o time estava muito bem e estava sendo um jogo muito equilibrado, em nível tático muito alto, e qualquer mudança tem uma consequência. Tanto é que o treinador deles também não trocava, e assim foi quase até o final - refletiu Filipe Luís.

Pedro em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Números do Flamengo na partida

Contra o Cruzeiro, o Flamengo teve 29 cruzamentos, sendo 10 no primeiro tempo. Além disso, contou com quatro escanteios e 15 chutes, com apenas dois no gol do goleiro Cássio.

