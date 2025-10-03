Filipe Luís sai em defesa de Samuel Lino, vaiado por torcedores do Flamengo no Maracanã

Titular no empate do Flamengo com o Cruzeiro em 0 a 0, Samuel Lino conviveu, pela primeira vez desde sua chegada ao clube carioca, com um cenário de turbulência. O camisa 16 recebeu vaias de torcedores ao ser substituído no segundo tempo. Na coletiva após a partida, o técnico Filipe Luís saiu em defesa do atacante.

- O Lino todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou. Todo jogador aqui no Flamengo oscila. O Lino teve uma sequência pesada. O jogo da Libertadores teve carga grande, três dias depois teve que jogar com o Corinthians. Fisicamente talvez ele sentiu um pouco e isso faz o rendimento cair. Importante que entendam que os dribladores são os que mais perdem bola é natural. Como Lino, Plata, Cebolinha. Eles arriscam o 1 x 1 e se expõem - iniciou Filipe Luís, técnico do Flamengo, sobre Samuel Lino.

Samuel Lino durante Flamengo x Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Tentei explorar o 1 x 1 dele contra o William mas o Cruzeiro dobra muito a marcação. E ele não teve uma performance no nível que vinha tendo antes. Sou eu que peço para driblar, para ir para cima, porque quando consegue passar ele nos gera muita vantagem. Espero que não se abale com isso, é normal e espero que ele recupere a alegria o quanto antes - completou.

Números de Samuel Lino na partida contra o Cruzeiro

Samuel Lino jogou 63 minutos da partida no Maracanã. Jogando pela beirada do campo, buscando o um contra um, o atacante teve apenas uma finalização no gol, além de dois dribles (sem acertos). Além disso, teve 16 perdas da posse de bola e uma grande chance perdida.

Números de Samuel Lino com a camisa do Flamengo

Desde que chegou ao time carioca, Samuel Lino disputou 14 jogos com a camisa do Flamengo, com dois gols e quatro assistências. Ou seja, ele teve seis participações em gols.

